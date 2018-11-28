В школе Екатеринбурга рисовали гомосексуальные плакаты «для толерантности»

Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Екатеринбургская школа №115 «попалась» на выставке рисунков с изображениями гомосексуалистов. Провокационные плакаты выставили местные СМИ.

На рисунках показаны силуэты однополых пар: двух женщин и двух мужчин. На одном из плакатов указано: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны».

Публикации вызвали большое возмущение свердловских родителей в интернете.

Ситуацию с «толерантными» рисунками тщательно расследуют в аппарате свердловского уполномоченного по правам ребенка. Об этом заявил глава ведомства Игорь Мороков корреспонденту ИА REGNUM.

Омбудсмен уточнил, что плакаты были сделаны в рамках программы «Неделя толерантности», которая прошла в школе №115 Екатеринбурга. На «неделе» проходил специальный конкурс рисунков, где учащиеся могли выразить свое понимание «толерантности». Документы по программе уже проштудированы специалистами. Тема гомосексуализма в документации не найдена. «Близко таких тем так не было!» — заверил Мороков.

Тем не менее, омбудсмен планирует окончательно выяснить все детали. «Я дал задание своим специалистам зайти «немного поглубже», посмотреть», — уточнил чиновник. Мороков уверен, что не стоит «раздувать скандал» из случившегося. «Ребёнок нарисовал — он видит так! Что, мы теперь будем ему что-то запрещать?» — удивляется уполномоченный.

Омбудсмен назвал два сценария развития событий. В случае, если рисунки были сделаны без побуждения со стороны учителей и других взрослых, нужно «использовать педагогические методы». «Ни в коем случае не силовой вариант! Это только подстегнет интерес к теме», — подчеркнул Мороков.

Если же к провокационным рисункам причастны взрослые, то тут должен заработать закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма, считает уполномоченный.

Комментариев в самом образовательном учреждении корреспонденту пока получить не удалось. По телефону корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что директор и завуч отсутствуют на месте.

Напомним, в июне 2017 года в школах Челябинска зафиксировали пропаганду гомосексуализма. «Обучение» велось под видом профилактики ВИЧ. Ученикам рассказывали про нетрадиционные виды секса и предлагали поучаствовать в «ролевых играх» в роли гомосексуалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Как вести пропаганду гомосексуализма в школе? — Под видом профилактики ВИЧ