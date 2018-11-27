Свердловский депутат о ГУЛАГе: «Хорошая вещь, на самом деле»

Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Свердловской области разгорается новый скандал, связанный с заявлениями чиновников и депутатов. В этот раз в его эпицентре оказался 23-летний депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Андрей Пирожков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В интервью изданию The Village избранный в сентябре 2018 года депутат по сути одобрил советскую систему лагерей. «ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле», — заявил депутат.

По его словам, в прежние времена людей отправляли в лагеря работать на благо общества, и тогда от них «хотя бы была польза». А сейчас, по словам Андрея Пирожкова, заключённые, среди которых насильники и убийцы, чифирят и не работают, а на их содержание тратятся деньги.

При этом он привёл конкретные цифры, которые государствовыделяет кормящей матери и на питание заключённых. Если в первом случае речь идёт о менее 500 рублей в месяц, то содержание одного заключённого обходится государству ежегодно в около 60 тысяч рублей.

«Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом», — цитирует его издание.

Слова депутата вызвали широкий резонанс. При этом если одни самому желают ему оказаться в ГУЛАГе. По их мнению, он оправдывает сталинские репрессии. Другие разделяют его точку зрения, но. по их мнению, дело не в ГУЛАГе.

«Сидит урод 5 лет, а должен алименты малолетнему ребенку и ничего с ним не сделать, пусть пилит лес лобзиком хоть по миллиону. Свиньи должны нести ответственность!», — пишет один из комментаторов на сайте издания Ura.ru.

Сам депутат уже оправдался за свои слова. На странице в Facebook он заявил о том, что трудовые лагеря времён СССР не должны воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране, при этом сама концепция имеет право на существование, нужно лишь убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы».

Напомним, ранее со скандальным высказыванием отметилась директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких. Она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи. После этого её отстранили от работы.