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Найден подрядчик на строительство центра «Эрмитаж-Урал»

Экономика

Реконструкцию здания на улице Вайнера, 11 проведёт компания «Атомстройкомплекс»

Екатеринбург, 28 ноября 2018, 10:58 — REGNUM  В Екатеринбурге после двух неудачных попыток наконец найден подрядчик на строительство центра «Эрмитаж-Урал». Объектом на улице Вайнера, 11 займётся компания «Атомстройкомплекс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На аукцион по определению подрядчика поступила лишь одна заявка, в связи с чем он признан несостоявшимся. С единственной вызвавшейся компанией будет заключён контракт. Стоимость работ определена в 217 231 939, 65 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие два аукциона не состоялись. Подрядчика пытались найти с весны, но ни одной заявки от желающих не поступило.

27 ноября на заседании городской думы депутат Владимир Крицкий заявил о том, что на муниципальных объектах сметная стоимость работ зачастую занижена, поэтому застройщики их не берут.

«Эрмитаж-Урал» решили построить в Екатеринбурге в 2014 году. Сдать его предстоит к апрелю 2020 года. Министр культуры России Владимир Мединский ранее пообещал проекту поддержку.

Впрочем, пока финансовой помощи из Москвы на Урале не ждут. Источником финансирования работ по строительству центра в аукционной документации назван местный бюджет, а заказчиком является городское управление капитального строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Застройщики Екатеринбурга отказались строить центр «Эрмитаж-Урал»

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Создание центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге
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