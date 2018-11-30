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СМИ: в Екатеринбурге задержан известный политтехнолог

Политика

С его именем связывают несколько политических сайтов и telegram-каналов

СМИ: в Екатеринбурге задержан известный политтехнолог
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Екатеринбург, 30 ноября 2018, 09:00 — REGNUM  В Екатеринбурге задержан политтехнолог, автор нескольких политических сайтов и telegram-каналов Александр Устинов. Об этом сообщают местные СМИ.

Также были задержаны ещё несколько человек. Официальных комментариев следственных органов пока нет. По неофициальным же данным, задержание было проведено в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Связаться с Александром Устиновым по телефону корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Отметим, героями публикаций, причём иногда негативного характера, которые распространялись на сайтах и в каналах Устинова, были известные политики и бизнесмены. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Роснефти Игорь Сечин и другие.

Ранее с именем Устинова связывали портал ystav.com. В настоящее время этот сайт закрыт.

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