СМИ: в Екатеринбурге задержан известный политтехнолог

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В Екатеринбурге задержан политтехнолог, автор нескольких политических сайтов и telegram-каналов Александр Устинов. Об этом сообщают местные СМИ.

Также были задержаны ещё несколько человек. Официальных комментариев следственных органов пока нет. По неофициальным же данным, задержание было проведено в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Связаться с Александром Устиновым по телефону корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Отметим, героями публикаций, причём иногда негативного характера, которые распространялись на сайтах и в каналах Устинова, были известные политики и бизнесмены. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Роснефти Игорь Сечин и другие.

Ранее с именем Устинова связывали портал ystav.com. В настоящее время этот сайт закрыт.