Убийство инвалида на Урале: суд не решил судьбу 13-летней соучастницы

Берёзовский, Свердловская область, , 12:37 — REGNUM В Екатеринбурге Свердловский областной суд так и не решил судьбу 13-летней соучастницы нанесения 20-летнему жителю города Берёзовского тяжких повреждений, которые привели к его смерти. Рассмотрение будет продолжено 14 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

На заседании, которое прошло 30 ноября, суд истребовал материалы, которые характеризуют личность девочки, условия её воспитания и жизни, а также доказательства.

Напомним, инвалид погиб в августе. Его до смерти забила компания подростков. Девочка снимала происходящее на мобильный телефон, а потом опубликовала.

Двое подростков были отправлены в СИЗО, ещё двое остались под домашним арестом. Девочка возраста привлечения к уголовной ответственности не достигла. Местные органы пытаются отправить её в спецшколу. Однако в сентябре районный суд отказал в такой мере.

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