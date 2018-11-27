Журналисты ждут извинений от депутата Екатеринбургской гордумы Колесникова

Екатеринбург, , 19:19 — REGNUM В Екатеринбурге журналисты ждут извинений от депутата городской думы Александра Колесникова, публично назвавшего представителей городских СМИ бестолочами. Также ему советуют иногда думать, прежде чем делать подобные заявления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 27 ноября, на заседании гордумы. Александр Колесников заявил, что не городская дума должна платить средствам массовой информации за размещение в них информации о работе органа, а наоборот, СМИ должны платить думе за информационные поводы. И тут прозвучало его громкое заявление.

«У нас журналисты бестолочи! У нас журналисты бестолочи в городе! Давайте говорить правду об этом!» — эмоционально сказал Колесников.

Его слова осудили некоторые депутаты думы, которые поспешили извиниться перед журналистами за своего коллегу и отметили, что представители СМИ в Екатеринбурге умные и толковые. Скандал активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Некоторые журналисты думают, чем ответить на это заявление, и даже предлагают бойкотировать думу.

Не остался в стороне и Свердловский творческий союз журналистов. Его председатель Александр Лёвин отметил на своей странице в Faceboook, что говорить нынче можно всё — на то и свобода слова, но при публичных выступлениях иногда надо и думать, прежде чем высказываться подобным образом «в адрес огромной армии журналистов, большинство из которых верой и правдой служат своей профессии».

«Слово — не воробей. Вылетело — не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами. Но вот есть ли они? Хочется верить…» — написал Александр Лёвин.

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