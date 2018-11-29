Екатеринбург получит вторую линию метро и без ЭКСПО 2025

Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Екатеринбурге запланированный к проведению всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025 «умный город» остаётся в числе приоритетов. Об этом 29 ноября на заседании правительства Свердловской области заявил губернатор Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, этот город на берегу Верх-Исетского пруда должен стать комфортным, экологичным и инновационным. Глава региона поручил своим подчинённым создать дорожную карту по созданию данного проекта и определиться с тем, кто будет партнёрами.

Также среди приоритетов остаётся развитие рельсового транспорта. Это и трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, и скоростные трамваи в другие города-спутники, и вторая ветка метрополитена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «умного города» и второй линии метро планировалось воплотить в жизнь в случае победы в борьбе за ЭКСПО 2025. Однако Екатеринбург уступил японской Осаке. Тем не менее эти проекты всё равно планируется реализовывать, но для этого потребуется больше времени. Одна из главных проблем — это привлечение денег. Регион надеется привлечь финансирование из федерального бюджета.