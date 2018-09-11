Центральным объединяющим событием в трёх нефтегазовых регионах России в единый день голосования 9 сентября 2018 года стали выборы губернаторов Тюменской области и Ямала. Народное волеизъявление состоялось, признано легитимными и на данный момент избиркомы разбираются с немногочисленными жалобами, которых, как отмечают в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на сей раз было меньше, чем в предыдущие выборные кампании. На гребне непопулярной в народе пенсионной реформы улучшили результаты КПРФ и ЛДПР. Региональные отделения «Единой России» сработали слаженно, но сдали очки оппозиционерам. Аналогичная картина наблюдается по всей России, и регионы Большой Тюмени, или так называемой «тюменской матрёшки», не стали исключением в общей тенденции.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Выборы в единственной «матрёшке» России

Жители Большой Тюмени — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — избрали губернатора Тюменской области. Данный географический фрактал ранее был единым субъектом РФ. Но после дробления на регионы законодательство не поменялось — автономные округа по-прежнему голосуют за главу Тюменской области.

«Это такая единственная «матрешка» у нас в стране, где нужно филигранно проводить кампанию губернатора, — отметил член ЦИК РФ Александр Клюкин.

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Установка — нагнать явку и весело встретить выборы — была исполнена. Свежая выпечка на избирательных участках, выступления художественных коллективов, сувениры, особая встреча впервые голосующих, поквартирные обходы, волонтёры привозили маломобильных граждан к месту голосования и многое другое присутствовало во всех трёх регионах. В Югре прошла викторина «Города Югры», в Тюменской области — фестиваль «Тюменская осень». В муниципалитетах Ямала, за исключением Салехарда, 9 сентября также состоялась викторина на знание истории городов. Среди призов — квартиры, автомобили, бытовая техника, айфоны и велосипеды. Кроме того, на Ямале на всех избирательных участках проходило голосование по приоритетным направлениям программы «Сотрудничество».

Admtyumen.ru Фестиваль «Тюменская осень»

Но явку выдающейся не назвать: средняя по трём регионам составила 49,1%. А именно из 2 528 599 внесённых в избирательные списки, на избирательные участки исполнить свой гражданский долг пришли 1 241 452 человека.

Напомним, на пост главы Тюменской области претендовало четыре кандидата. Это врио главы региона Александр Моор, который является кандидатом от партии «Единая Россия», и депутаты Тюменской областной думы: от ЛДПР — Артём Зайцев, от КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин.

За Александра Моора проголосовали 816 253 человека или 65,86% из общего числа пришедших на избирательные участки. За Артёма Зайцева, показавшего второй результат, — 161 068 человек или 12,99%. За Ивана Левченко — 159 081 человека или 12,82%. За Владимира Пискайкина — 71 569 человек или 5,77% из общего числа избирателей.

Избиратели Тюменской области и Ямала единодушно отдали Александра Моору более 74−75% голосов, а в Югре — 44,9%, подарив большинство голосов оппозиционным кандидатам.

По сравнению с 2014 годом, когда жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО также выбирали главу сложносоставной территории, избранный губернатор Владимир Якушев показал следующие результаты: в ХМАО — 83% от общего числа избирателей, в Тюменской области — 90%, а в ЯНАО — 82%.

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По регионам явка составила в Тюменской области 57,3% от общего числа внесённых в списке избирателей, в ЯНАО — 65,98%, в ХМАО — 35,48%.

Неплохие показатели явки в Тюменской области объяснимы причастностью бывшего мэра Тюмени и врио губернатора Александра Моора к региону. Высокую явку на Ямале уральский политолог Александр Белоусов пояснил скудностью развлечений в арктическом регионе, имея в виду отдалённые территории, которые показали более 80% явки.

«Кроме того, небольшая численность населения в ЯНАО также обеспечивает высокие показатели по явке», — отметил эксперт.

Ямал показал преемственность

«Преемственность», — это слово 9 сентября 2018 года часто звучало в речах на инаугурации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В единый день голосования его большинством голосов избрали депутаты Законодательного собрания Ямала.

Admtyumen.ru Дмитрий Артюхов

Напомним, президент России Владимир Путин 17 августа внёс в Заксобрание Ямала три кандидатуры на должность главы региона: врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александра Голубенко и главы дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина.

В ходе тайного голосования за Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов, за Александра Голубенко — двое, за Виталия Лагутина один парламентарий. Один бюллетень оказался недействительным.

Пост губернатора ЯНАО был освобожден в мае 2018 года после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его министром природных ресурсов и экологии России.

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Что касается преемственности, то Дмитрий Артюхов — не случайный человек во власти. Его отец Андрей Артюхов является видным политиком Большой Тюмени. Он руководит фракцией «Единой России» в Тюменской областной думе и там же занимает пост вице-спикера. Ранее плодотворно работал на Ямале. Его сына под своё крыло взял в качестве заместителя по экономическим вопросом прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Первый глава региона Юрий Неёлов также на инаугурации подчеркнул преемственность опыта, который передаётся руководителям арктического региона, и обещал оказывать всяческую поддержку 30-летнему Дмитрию Артюхову.

Самый молодой губернатор России Дмитрий Артюхов за 100 дней губернаторства успел уже громко заявиться началом реализации масштабного федерального проекта Северный широтный ход, который предполагает железнодорожный выход с Урала к Северному морскому пути. Также он заявил о второй волне освоения Ямала, которая сделает города региона комфортными для проживания. Серьёзной заявкой стали планы по внутрирегиональной вахте как способе занятости населения и распределения трудовых ресурсов.

Инаугурация закончилась, для Дмитрия Артюхова начались будни с проблемами, которых на Ямале немало. К примеру, переселение жителей региона из ветхих деревянных домов в новое жильё, нехватка врачей в отдалённых поселениях и другие очаги неблагополучия.

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Отметим, что на Ямале 9 сентября прошли довыборы двух депутатов в Заксобрание ЯНАО, где победили единороссы, и выборы в ряде муниципалитетов.

Единственное нарушение было зафиксировано на избирательном участке №1305 в селе Яр-Сале Ямальского района. Туда пришла голосовать избиратель, которую обнаружили в списках тех, кто уже исполнил избирательный долг. Во время разбирательства дети женщины сообщили, что во время досрочного голосования за неё якобы проголосовал её 17-летний сын.

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Эксперты усомнились в правдивости утверждений тундровички, тем более о данном нарушении на просторах интернета раструбил кандидат в депутаты из оппозиционного лагеря. Нарушение было по всем признакам приготовленной на десерт «домашней заготовкой».

«Всё настолько притянуто за уши, настолько выпукло, что практически не остается сомнений, что это так называемая «домашняя заготовка». Кандидат как бы случайно оказался на избирательном участке, и практически сразу же оформил жалобу. Самое плохое — это то, что ставится под сомнение сам институт досрочного голосования, его качество, а значит, и его необходимость», — считает директор фонда «Региональной политики» Евгений Забродин.

В итоге заявительница забрала заявление. Но конденсат остался — сейчас с ситуацией разбираются правоохранительные органы.

Дождь, ураган и оппозиция

Выборному процессу в Тюменской области, по мнению председателя избиркома Тюмени Игоря Халина, помешало ненастье в виде непрекращающегося дождя. А Заводоуковский район вообще настиг настоящий ураган, и здесь приблизительно в течение часа было отключено 12 избирательных участков. Отключение произошло в вечернее время, когда жители Заводоуковского района в большинстве своём проголосовали. В районе явка составила 65,9% от общего числа избирателей.

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Дождь

Как уже было отмечено Центральной избирательной комиссией, в Тюмени 9 сентября состоялись, помимо губернаторских, важные выборы депутатов гордумы седьмого созыва, на которых «Единая Россия» набрала лишь треть голосов, точнее 39,45%. Из 36 депутатов тюменской думы 10 избираются по партийным спискам, остальные по одномандатным округам.

За список ЛДПР отдали голоса 24,47% пришедших на участки избирателей, за КПРФ — 18,39%, за «Справедливую Россию» — 12,45%.

Отметим, что на предыдущих выборах парламента Тюмени 8 сентября 2013 года «Единая Россия» по единому избирательному округу набрала 55,99% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки, ЛДПР — 18,079%, КПРФ — 10,67%, «Справедливая Россия» — 7,05%.

Тогда в выборах участвовало 13 политических объединений, 9 сентября — четыре.

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От оппозиции в гордуме Тюмени седьмого созыва будет шесть «списочников» плюс четыре одномандатника. Расширится фракция ЛДПР — 5 мандатов, КПРФ — 3 мандата, «Справедливая Россия» — 2 мандата. В прошлом созыве тюменской городской думы было восемь представителей парламентской оппозиции.

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Вспомнив результаты в Тюмени в том числе, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что на прошедшие 9 сентября выборы повлиял «вопрос дальнейшей судьбы пенсионной системы», и «многие кандидаты на этом серьёзно оттаптывались».

«Это нормально. Каждый искусный политик использует любой повод для того, чтобы на выборах достойно выступить. Всё естественно, всё нормально. И мы видим, насколько живая, динамичная ситуация в стране, и что люди наши не пассивны, когда их что-то задевает, они очень остро реагируют. Не запуганы, не пассивные, как некоторые пытаются представить. Вполне думающие, активные. И очень чутко реагируют на всё, что происходит в стране. Выборы это показали. Я думаю, что это урок для всех, хороший урок», — сказал Элла Памфилова.

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Admtyumen.ru Выборы в Тюмени

Кто-то теряет, а кто-то находит

Должно быть, наблюдения главы ЦИК можно отнести к объяснению результатов голосования в Югре, которые оказались для ряда наблюдателей неожиданными. Низкая явка по сравнению с Ямалом и Тюменской областью, предпочтение кандидатов в губернаторы от оппозиции. Учитывая, что кампания предвыборная от кандидатов на пост главы региона была прямо-таки родниковой — чиста, прозрачна, взаимовежливая, а дебаты были корректными до слащавости. Однако претенденты от ЛДПР и КПРФ активно педалировали на пенсионную тему.

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Интересными по конкурентной борьбе в ХМАО получились муниципальные предвыборные кампании. Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года жители ХМАО выбрали ещё и 46 глав поселений, а также 727 депутатов советов районных и городских дум.

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К примеру, в парламенте экономической столицы Югры Сургуте, сенсация: по итогам голосования здесь появился единственный представитель парламентской оппозиции — член ЛДПР Евгений Барсов. В региональном отделении партии его победу называют значительной, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский прислал ему личное поздравление.

«Среди отрицательных выводов минувших выборов хочу подчеркнуть крайне низкую явку избирателей. В выборах приняло участие чуть более 35% избирателей. В том же соседнем Ямале явка составила почти 66%. В Тюменской области — свыше 57%. Получается в Югре самая низкая явка среди всей так называемой «тюменской матрешки». Власти должны задуматься над этим. Люди попросту уже ни во что не верят», — прокомментировал итоги выборов в ХМАО член высшего совета ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Сысоев.

Что касается явки, то тут впору вспомнить избитый афоризм от Уинстона Черчилля, что «плохую власть выбирают люди, которые не ходят на выборы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Урна для голосования

По данным избиркома ХМАО, из 46 глав избранных 9 сентября глав поселений 37 (80,4%) — это представители партии «Единая Россия», один от партии «Справедливая Россия» (2,2%), трое — представители КПРФ (6,5%), и пять самовыдвиженцев (10,9%).

602 из 727 депутатских мандатов получили представители «Единой России» (82,81%), два мандата у членов «Справедливой России» (0,3%), 33 у членов КПРФ (4,54%), 18 — у представителей ЛДПР (2,48%) и 72 мандата — у самовыдвиженцев (9,9%).

Много оказалось нарочито испорченных бюллетеней. По данным ГАС «Выборы», всего в Югре недействительных бюллетеней 17 312 или 4,5% от общего числа пришедших на выборы. На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году недействительных бюллетеней было 12 287 или 3,2%.

Помнится, один эксперт привередливое электоральное поведение жителей богатой нефтью, газом, лесом и другими природными ресурсами Югры сравнил с Агафьей Тихоновной из гоголевской «Женитьбы», у которой есть всё, кроме дворянства. И, по его мнению, активная политическая жизнь в этом регионе якобы сводится к известным капризам «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича».

Есть мнение, что у хорошего дирижёра весь оркестр играет слаженно, и в Югре на минувших выборах недоработали избиркомы, партии и кураторы.

Позволю себе высказать своё мнение. Прелесть югорской политики в том, что турбулентность элит, ситуативные договорённости и прочие моменты не позволяют в ХМАО «Единой России» расслабиться и забронзоветь. И в этом отличие региона, где демократия с суммой разносторонних мнений и целей отдельно взятых граждан — явно в действии.

Итожа, отмечу, что все смыслы, которые подарил единый день голосования в трёх нефтегазовых регионах, в одном тексте передать невозможно. Многое осталось за кадром. Есть над чем задуматься, поразмышлять, а кое-кому и провести работу над ошибками.