Югра: «новый старый депутат» или «люди ни во что не верят»

Ханты-Мансийск, , 17:46 — REGNUM В парламенте экономической столицы Югры, Сургуте, сенсация: по итогам голосования 9 сентября 2018 года здесь появился единственный представитель парламентской оппозиции — член ЛДПР Евгений Барсов. В региональном отделении партии его победу называют значительной, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский прислал ему личное поздравление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе реготделения политического объединения.

Явка в Сургуте в единый день голосования не впечатляет: 24,49% от общего числа избирателей. Здесь выбирали губернатора Тюменской области и двух депутатов гордумы. Подводя итоги голосования, председатель сургутской ТИК Светлана Гаранина, призналась, что по явке рассчитывали на большее.

На одном из участков победил кандидат от «Единой России» Дмитрий Нечепуренко. Вторым депутатом стал Евгений Барсов, который сам же освободил досрочно место в местном парламенте, как единоросс, и вернулся, поучаствовав в довыборах, только как либерал-демократ. Таким образом в сургутской гордуме, где заседают единороссы и самовыдвиженцы, появится представитель парламентской оппозиции.

В целом в региональном ЛДПР довольны победами на муниципальном уровне: 18 «соколов Жириновского» по результатам появились в в думах различного уровня.

«Среди отрицательных выводов минувших выборов хочу подчеркнуть крайне низкую явку избирателей. В выборах приняло участие чуть более 35% избирателей. В том же соседнем Ямале явка составила почти 66%. В Тюменской области — свыше 57%. Получается в Югре самая низкая явка среди всей так называемой «тюменской матрешки». Власти должны задуматься над этим. Люди попросту уже ни во что не верят», — прокомментировал итоги выборов в ХМАО член высшего совета ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Сысоев.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года жители ХМАО выбрали губернатора Тюменской области, 46 глав поселений и 727 депутатов советов районных и городских дум.

По данным избиркома ХМАО 37 избранных глав поселений (80,4%) — это представители партии «Единая Россия», один от партии «Справедливая Россия» (2,2%), 3 — представителя КПРФ (6,5%), 5 самовыдвиженцев (10,9%).

602 из 727 депутатских мандатов получили представители «Единой России» (82,81%), два мандата у членов «Справедливой России» (0,3%), 33 у членов КПРФ (4,54%), 18 — у представителей ЛДПР (2,48%), и 72 мандата — у самовыдвиженцев (9,9%).

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