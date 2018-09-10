В гордуме Тюмени будет больше оппозиционеров

Тюмень, , 11:46 — REGNUM Избирком Тюмени не торопится оглашать окончательные результаты по выборам в гордуму областной столицы. Но согласно предварительным итогам голосования, опубликованным на ГАС «Выборы» очевидно, что представителям партии парламентского большинства достанется чуть меньше мест, на два мандата, чем в предыдущем созыве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пойдём по порядку, в округе №1 лидирует бывший «силовик», депутат тюменской гордумы, представитель ЕР Юрий Коновалов.

В округе №2 — заместитель гендиректора по строительству «Тюменской домостроительной компании» Дмитрий Антипов, тоже от «Единой России»

В округе №3 — представитель ЕР, депутат тюменской гордумы Екатерина Вешкурцева.

В округе №4 — представитель ЕР, гендиректор ООО «Дорожные технологии» Дмитрий Осипов.

В округе №5 — единоросс, депутат тюменской гордумы Алексей Рагозин.

В округе №6 — единоросс, проректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук.

В округе №7 — представитель ЕР, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова.

В округе №8 — единоросс, вице-президент ООО «Управляющая компания АВТОГРАД» Николай Моисеев.

В округе №9 — представитель ЕР, ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко.

В округе №10 — самовыдвиженец, член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук, который заявил, что поддерживает «Единую Россию».

В округе №11 — единоросс, директор филиала акционерного общества «Мостострой-11» Андрей Лазарев.

В округе №12 — единоросс, гендиректор ООО «Блок-Комплект», депутат тюменской гордумы Юрий Баранчук.

В округе №13 — единоросс, директор детской юношеской школы спортивного резерва Александр Яковлев.

В округе №14 побеждает представитель КПРФ, депутат тюменской гордумы Александр Чепик.

В округе №15 — представитель «Справедливой России», депутат гордумы Тюмени Владимир Гороховцев.

В округе №16 — представитель ЛДПР, депутат гордумы Алексей Чирков.

В округе №17 — единоросс, ведущий программы студии ТРТР Роман Явныч.

В округе №18 — единоросс, депутат тюменской городской думы Андрей Потапов.

В округе №19 — представитель ЕР, депутат думы Тюмени, директор Центра русской культуры Альбина Селезнева.

В округе №20 — единоросс, заместитель главного инженера по сырьевым и транспортным операциям АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» Александр Гунбин.

В округе №21 — представитель ЕР, гендиректор ООО «Универсал» Александр Григорьев.

На грани двух десятков голосов ситуация в в округе №22. У представителя ЛДПР, замдиректора «ЮграСтройИнвест» Дмитрия Елагина 2297 голосов избирателей. У его соперника из ЕР Евгения Перевалова — 2 277 голосов.

В округе №23 — лидирует единоросс, главный врач медико-санитарной части клиники «Нефтяник» Иван Попов.

В округе №24 — также побеждает представитель ЕР, депутат гордумы Тюмени Александр Захаров.

В округе №25 — представитель ЕР, главврач поликлиники №12 Наталия Путина.

В округе №26 — представитель ЕР, депутат гордумы Тюмени Надежда Ачкасова.

Явка на избирательные участки в Тюмени составила чуть более 40%. И это превышает явкусна выборах депутатов Тюменской городской думы 2013 года в 2,5 раза.

«В Тюмени фракция ЕР займёт более 72% мест в новом созыве гордумы. На мой взгляд, явка избирателей продемонстрировала интерес к выборам в условиях существующей на сегодняшний день реальной политической конкуренции и борьбы», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Напомним, в гордуме Тюмени 36 депутатов, среди которых 10 «списочников». Как видим по итогам голосования единороссы не оставили шансов соперникам. От оппозиции в гордуме Тюмени седьмого созыва будет шесть «списочников» плюс четыре одномандатника. Расширится фракция ЛДПР — 5 мандатов, КПРФ — 3 мандата, «Справедливая Россия» — 2 мандата. В прошлом созыве тюменской городской думы было восемь представителей парламентской оппозиции.

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