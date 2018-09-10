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Ураган в Тюменской области отключил видеонаблюдение и свет на 12 участках

Политика

Не 5, а 12 : энергетики Тюмени уточнили число отключенных участков

Ураган в Тюменской области отключил видеонаблюдение и свет на 12 участках
Kate Ter Haar
Электроэнергия

Тюмень, 10 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  В Тюменской области в ходе голосования было отключено 12 избирательных участков в Заводоуковском районе. На пресс-конференции 9 сентября 2018 года председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин уточнил, что из-за урагана не стало трансляции в интернет с пяти участков, оборудованных видеонаблюдением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава регионального избиркома посетовал, что явка на избирательные участки Тюмени была бы больше, но понижена из-за дождя и холода. Если бы не ярмарка «Тюменская осень», на которой разыгрывались квартиры, автомобили и бытовая техника, то тюменцев сложно было бы вытащить на выборы, отмечают наблюдатели.

Кроме того, ураганный ветер и проливной дождь в Заводоуковском районе оборвал провода электроснабжения. По сообщению АО «Тюменьэнерго», ненадлежащую работу в обслуживании линии электропередачи показала эксплуатирующая организация — ООО «Дорстрой».

"Произошёл обрыв и падение проводов отпайки ВЛ 110 кВ на ПС «Сельмаш», находящейся в собственности ОАО «Завод «Сельмаш», что привело к отключению ВЛ 110 «Заводоуковск — Боровинка», ВЛ 35 «Заводоуковск — Стеклозавод», ВЛ 10 «Зерновой». В зону отключения попало 12 участковых избирательных комиссий Заводоуковского района», — поясняет пресс-служба АО «Тюменьэнерго».

Персонал сетевой компании ООО «Дорстрой» на место ликвидации аварии так и не прибыл. В течении часа силами АО «Тюменьэнерго» электроснабжение всех участков было восстановлено, а в 20:17 по местному времени все отключенные потребители были запитаны по нормальной схеме.

Отметим, что жители Заводоуковского района в большинстве своём к моменту аварии проголосовали. В районе 9 сентября 2018 явка составила 65,9% от общего числа избирателей.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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