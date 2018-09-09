Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямала

Салехард, , 11:45 — REGNUM Губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов. За него проголосовало большинство депутатов Заксобрания ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 августа внёс в Заксобрание Ямала три кандидатуры на должность главы региона: врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александра Голубенко и главы дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина.

Сегодня, 9 сентября 2018 года, в ходе тайного голосования за Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов, за Александра Голубенко — два, за Виталия Лагутина один парламентарий. Один бюллетень оказался недействительным.

Напомним, пост губернатора ЯНАО был освобожден в мае 2018 года после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его министром природных ресурсов и экологии России.

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