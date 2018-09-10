Выборы главы Тюменской области: Югра отдала голоса за оппозицию

Тюмень, , 06:10 — REGNUM В сложносоставной «тюменской матрёшке» — Тюменской области с автономными округами Югрой и Ямалом — в ночь после выборов обработано большинство бюллетеней. На контрольное время 9 сентября 19:30 по местному времени, то есть за полчаса до закрытия, явка составила, по данным тюменского избиркома, 55,56% или 1 192 036 избирателей. На утро 10 сентября обработано 1 174 506 бюллетеней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пост губернатора Тюменской области претендовали врио главы региона Александр Моор, который является кандидатом от партии «Единая Россия», и депутаты Тюменской областной думы: от ЛДПР — Артём Зайцев, от КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин.

После обработки большинства протоколов, лидирует Александр Моор, который набрал в трёх регионах «тюменской матрёшки» к 03:49 мск и 05:49 по местному времени 65.99% голосов от общего числа избирателей. Вслед за ним по результатам идёт Артём Зайцев — 13,02%, Иван Левченко — 12,80%, Владимир Пискайкин — 5,7%. Это средний показатель по трём регионам.

В Тюменской области Александр Моор местами набирал более 90% голосов избирателей от общего числа пришедших на участки. Такой большой кредит доверия ему оказали жители Аромашевского и Уватского районов. На Ямале основной претендент от партии парламентского большинства набрал 74,98% голосов.

Неожиданно, удивили жители Югры, которые большинство голосов отдали представителям оппозиционных партий. Представитель КПРФ здесь набрал 21,17% от общего числа проголосовавших, ЛДПР — 20,06%, «Справедливой России» — 9,45%. Представитель «Единой России» — 44, 88%.

Окончательные результаты, по сложившейся традиции, будут оглашены после 12:00 следующего дня после выборов — 10 сентября 2018 года. Напомним, выборы губернатора Тюменской области состоялись 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

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