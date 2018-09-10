Тюменская «матрешка» показала дисциплину, уверены эксперты

Тюмень, , 16:16 — REGNUM В избиркомах тюменской «матрешки» продолжается подсчет голосов на прямых выборах губернатора Тюменской области. Явка избирателей Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составила 57,3%, 35,48% и 65,98% соответственно. При этом Центризбирком РФ высоко оценил выборы, прошедшие в одном из наиболее значимых ресурсных регионов страны.

«Это такая единственная «матрешка» у нас в стране, где нужно филигранно проводить кампанию губернатора, — отметил член ЦИК РФ Александр Клюкин. — Мне кажется, что избирательной комиссии Тюменской области это удается. И Ханты-Мансийск, и Ямал очень хорошо себя проявили».

Напомним, «Большая Тюмень» включает в себя три региона, образующих единый избирательный округ, жители которого совместно выбирают главу Тюменской области. При этом ХМАО и ЯНАО имеют собственных губернаторов, избираемых депутатами местных заксобраний из кандидатов, представляемых президентом России.

Подобную электоральную активность Ямала, обогнавшего по цифрам не только Югру, но даже юг сложносоставного субъекта федерации (в 2014 году на прошлых выборах губернатора Тюменской области явка на юге области составляла 81,69%, а в ЯНАО 55,11%), эксперты объясняют традиционными и даже погодными факторами. Жители ЯНАО и раньше демонстрировали высокую гражданскую ответственность. Так, на выборах президента страны в марте 2018 года округ показал второй в России результат по явке избирателей (91,9%). А на выборах депутатов Госдумы в 2016 году Ямал дал результат в 74,41% — также один из самых высоких по стране.

«На Ямале не так много развлечений, чтобы пропускать такое важное событие, как выборы губернатора столь сложного региона, для жителей округа это — участие в жизни страны, — считает уральский политолог Александр Белоусов. — Кроме того, небольшая численность населения в ЯНАО также обеспечивает высокие показатели по явке. Что касается юга — возможно, часть протестно настроенных избирателей Тюменской области решила не ходить на выборы. Это могло стать своеобразным протестом. Ссылаются и на плохие погодные условия в столице области Тюмени, где шел дождь».

По мнению политолога, жители ЯНАО очевидно были заинтересованы и опросом по приоритетам региональной программы «Сотрудничество», которая является «копилкой» трех регионов для финансирования культурных, социальных и экономических задач. Соответствующий договор между Тюменской областью и автономными округами был продлен 18 июня до 2025 года. Кроме того, параллельно выборам ямальцы могли высказать свое мнение о проекте строительства важнейшей для запада ЯНАО автомобильной дороги Салехард-Надым, и это также обеспечило высокую явку, заключает Белоусов.

«На этих выборах актуализировалась тема взаимодействия трех субъектов — ЯНАО, ХМАО — Югра, Тюменская область, — приводит ТАСС слова директора фонда «Региональная политика» Евгения Забродина. — Надо отметить, что это болевая точка для жителей округов, которые опасались объединения регионов. Во-первых, предложенный вариант позволяет сохранить статус-кво, во-вторых, дает людям возможность определить основные векторы развития социально-экономической кооперации между субъектами. Это был первый раз, когда можно было воспользоваться таким шансом. Кроме того, Ямал всегда показывает очень высокий уровень электоральной дисциплины, это можно объяснить и компактностью субъекта, а также высоким уровнем подготовки избирательных кампаний».

По данным на вечер 10 сентября лидером голосования на выборах губернатор Тюменской области после обработки 100% протоколов является кандидат «Единой России» Александр Моор (65,86%). Второй и третий кандидаты ЛДПР Артем Зайцев и КПРФ Иван Левченко показали практически одинаковый результат по «большой области» — 12,99% и 12,83% соответственно. Замыкает список выдвиженец «Справедливой России» Владимир Пискайкин с 5,77% поддержки избирателей.

Александр Моор больше всего поддержки получил в родной Тюменской области — 75,47%. В ЯНАО результат кандидата ненамного, но ниже — 74,94%. Слабее поддержку врио губернатора области получил в ХМАО-Югре — 44,9%. Определяющим фактором стала низкая явка избирателей. Данный результат еще будет анализироваться в ходе «разбора полетов», считают эксперты. Главной причиной лояльного голосования северян (ЯНАО), как считают политологи, может являться факт публичного заявления врио губернатора Тюменской области в июне на старте кампании о поддержке самостоятельного статуса автономных округов в составе области. Данные гарантии и продление договора «Сотрудничество» между субъектами стали главными событиями предвыборной кампании Александра Моора в ЯНАО и ХМАО. Ямал кандидат посетил за время кампании 5 раз, что значительно чаще, чем Владимир Якушев на прошлых выборах губернатора области в 2014 году. Данный фактор позитивно повлиял на узнаваемость и результаты кандидата на севере, заключают эксперты.

Как сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин, окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области будут подведены в течение трех-четырех дней.