Оппозиция наступает: «Единая Россия» в Тюмени ослабла

Тюмень, , 10:21 — REGNUM На выборах в гордуму Тюмени седьмого созыва по единому округу, то есть по спискам, победила партия «Единая Россия». За неё проголосовало 39,45% избирателей столицы Тюменской области. Обработано на данный момент 100% протоколов УИК, сообщил на пресс-конференции председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин.

За ЛДПР — 24,47% голосов пришедших 9 сентября 2018 года года на участки избирателей, за КПРФ — 18,39%, за «Справедливую Россию» — 12,45%.

Напомним, в гордуму Тюмени избираются 36 депутатов, из них 10 по партийным спискам. Списочные мандаты распределяются, по словам Игоря Халина, у «Единой России» — четыре, у ЛДПР — три, КПРФ — два, «Справедливой России» — один.

Отметим, что на предыдущих выборах парламента Тюмени 8 сентября 2013 года «Единая Россия» по единому избирательному округу набрала 55,99% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки, ЛДПР — 18,079%, КПРФ — 10,67%, «Справедливая Россия» — 7,05%.

Тогда в выборах участвовало 13 политических объединений, 9 сентября — четыре.

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