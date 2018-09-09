Первое нарушение на Ямале может быть «домашней заготовкой»

Салехард, , 16:48 — REGNUM На Ямале разбираются с единственным пока заявлением о нарушении на выборах. Возможно, речь идёт о спланированной провокации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM наблюдатели из проекта «Гражданский контроль».

Напомним, ранее наблюдатели одной из партий заявили, что на избирательный участок №1305 в селе Яр-Сале Ямальского района) пришла голосовать избиратель, которая ранее якобы участвовала в досрочном голосовании. Дети женщины сообщили, что во время досрочного голосования за избирательницу отдал голос якобы её 17-летний сын.

Жалоба принята и рассматривается территориальной комиссией Ямальского района. Однако сама ситуация похожа на спланированную провокацию, считает руководитель регионального проекта «Гражданский контроль» Дмитрий Заякин. С его мнением согласен директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

«Всё настолько притянуто за уши, настолько выпукло, что практически не остается сомнений, что это так называемая «домашняя заготовка». Кандидат как бы случайно оказался на избирательном участке, и практически сразу же оформил жалобу. Самое плохое — это то, что ставится под сомнение сам институт досрочного голосования, его качество, а значит, и его необходимость», — считает политолог Евгений Забродин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальцы голосуют 9 сентября 2018 года по кандидатурам на пост губернатора Тюменской области. Также предстоит избрать двух депутатов Заксобрания ЯНАО, нескольких глав и депутатов муниципалитетов.

Напомним, 9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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