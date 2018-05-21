Прошлую неделю для Татарии эксперты оценивают как не очень удачную. В федеральное правительство, несмотря на многочисленные предположения и прогнозы, не попал ни один представитель республики. Более того, своего поста лишился Николай Никифоров, пришедший на пост министра связи и массовых коммуникаций РФ из Казани. Казанские СМИ отметили, что «завершившийся раунд битвы лоббистов можно оценить с жирным минусом из-за ухода Николая Никифорова».

Иван Шилов ИА REGNUM Минтимер Шаймиев

Снова вопрос наименования должности высшего исполнительного органа Татарии появился в информационной повестке региона. Прокуратура РТ ответила на заявление набережночелнинского депутата, требовавшего от надзорной инстанции обязать Госсовет РТ внести поправки и отменить название должности «президент». Суть ответа свелась к тому, что никаких мер прокурорского реагирования не требуется.

Первый глава региона Минтимер Шаймиев на прошедшей неделе не сходил со страниц казанских изданий. Появилась информация, что в родном для него селе готовятся открыть парк его имени, но эти слухи сам Шаймиев опроверг. Чуть позднее стало известно, что он получил премию «Хрустальное перо» как «Лучший ньюсмейкер». Это уже оказалось не слухами, а фактом.

А вот региональным министрам повезло меньше, чем государственному советнику РТ Шаймиеву. На антикоррупционном совещании доля критики досталась многим, но особенно весомой она была в адрес бывшего главы министерства здравоохранения Аделя Вафина, ушедшего в отставку зимой 2018 года. Считалось, что причиной ухода было дело его заместителя Елены Шишмаревой, но оказалось, что ситуация обстояла вовсе не так. «Не соблюдал принцип конфликта интересов», — заявили о нём на совещании.

Претензии на совещании глава Татарии Рустам Минниханов высказал и образовательному ведомству, в чьей вотчине развивается коррупционный скандал, связанный с Лаишевской школой-интернатом для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Gossov.tatarstan.ru Госсовет Республики Татарстан

Минниханов потребовал разработать «дорожную карту» по работе в вопросах закупок, использовании земель и вопросах имущественного характера».

Главным событием в сфере экономики стал визит Рустама Минниханова в Китай, где прошёл деловой форум «Татарстан — Фуцзянь». Автопроизводителям Китая Минниханов предложил площадки в ОЭЗ «Алабуга» и в городе Набережные Челны, «где уже есть вся необходимая инфраструктура и действует привлекательный налоговый режим», с одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению Hikvision был подписан протокол о намерениях, а компанию Alibaba пригласили открыть логистический центр в Татарии.

Противники строительства мусоросжигательного завода снова вышли на митинг, но в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на неделе произошло ещё одно важное событие — Казань посетили члены Совета по правам человека при президенте РФ, которые заявили, что «категорически против мусоросжигания в том объёме и в том виде, в котором оно есть». Рабочая группа, которая будет создана по вопросу строительства «мусорного» завода в Казани, до 15 июня подготовит и направит свои инициативы в СПЧ.

Казанские депутаты на очередной сессии утвердили кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий и приняли досрочную отставку своего коллеги Дмитрия Анисимова, назначенного на пост главы комитета ЖКХ исполкома Казани.

В деле по «огненному рейсу», где в аварии и последовавшем пожаре в автобусе погибли 14 человек, три стороны пытаются обжаловать приговор, вынесенный водителю в середине февраля 2018 года. Защита настаивает на отмене 4,5 года колонии-поселения и невиновности, прокурор требует заменить режим на общий, а мать одной из погибших требует 50 млн рублей с осуждённого водителя «Неоплана» и настаивает, что вердикт слишком мягкий. Водитель свою вину не признает.

В Альметьевске — скандал. Жителей аварийного дома выселили с привлечением судебных приставов. Предлагаемой выкупной цены на покупку нового благоустроенного жилья нет, вступать в ипотечную кабалу жители также не хотят. Замкнутый круг.

Председателя Федерации профсоюзов Татарии Татьяну Водопьянову, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело, поместили под домашний арест. Квалификационная коллегия судей РТ разрешила возбудить уголовное дело в отношении одной из мировых судей Казани, а в Буинске скандал — полицейский с местным бизнесменом жестоко избили инвалида, потому что им не понравилась его походка.

Жирным минус в битве лоббистов: Никифоров ушёл

На прошлой неделе стали известны фамилии членов нового кабинета министров РФ, и, несмотря на различные прогнозы, выходцев из Татарии в нём не оказалось. Более того, не сохранил свой пост министр связи и массовых коммуникаций РФ из Казани Николай Никифоров. Казанские СМИ отметили, что «завершившийся раунд битвы лоббистов можно оценить с жирным минусом» из-за ухода последнего.

Kremlin.ru Николай Никифоров

«Главным политическим событием для Татарстана стало вчерашнее объявление состава нового кабинета министров РФ, по итогам которого республика лишилась своего самого высокопоставленного лоббиста — министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Видимо, сам выходец из Казани пока осмысляет кадровое решение Владимира Путина и Дмитрия Медведева», — пишет издание «Бизнес-онлайн», приводя мнения экспертов по данной «отставке».

»Я знаю Николая Никифорова, он учился в академии при правительстве, я читал там лекции, он писал у меня курсовую работу. Я знаю уровень его квалификации, и мне казалось, что он был хорошим министром. Во всяком случае, никаких нареканий я не слышал. При нем объем software в России увеличился с 3,5 миллиардов до 10 миллиардов. И это произошло в период стагнации и рецессии, когда все другие отрасли просто не росли», — отметил в комментариях изданию профессор РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) Абел Аганбегян, а высказывая мнение о новом министре цифрового развития РФ Константине Носкове, он добавил, что тот «вполне квалифицированный специалист».

«Не думаю, что Носков более профессионален в области связи, чем Никифоров, но он руководил техническим управлением всего совета министров. Тем более у министерства изменились задачи, и цифровизация, которая перед ним поставлена, касается не только связи, но и всего народного хозяйства. И нужен человек, который умеет взаимодействовать с минэкономразвития и с минфином по разным вопросам», — резюмировал Аганбегян.

Эксперты, опрошенные казанским изданием Inkazan, отметили, что причиной ухода Никифрова, вероятнее всего, стало отсутствие покровителей и смена приоритетов.

«Если предположить, что сейчас будет сделан акцент на расширенное воспроизводство в сфере цифровой экономики, то будут большие финансовые вложения в эту сферу. От министра потребуются не только креативный подход и хорошее знание отрасли, но и умение работать с большими финансовыми потоками, а также умение противостоять различным группам давления», — отметил доцент факультета политологии МГУ Максим Вилисов.

А директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин уточнил, что поскольку у Никифорова «не было таких серьёзных аппаратных покровителей, как, допустим, у госпожи Васильевой (Ольга Васильева — министр просвещения. Примечание здесь и далее ИА REGNUM ) или господина Мединского (Владимир Мединский — министр культуры), то ему, в принципе, и не удалось сохранить свою должность».

Напомним, 18 мая глава правительства РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов в министры. Помимо Никифорова, портфелей лишились ещё десять бывших членов кабинета министров РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Никифоров родился в Казани, с августа 2005 года он работал советником премьер-министра региона по информационным технологиям и был членом рабочей группы по реализации проекта «Электронное правительство Республики Татарстан». После этого он трудился гендиректором Центра информационных технологий региона, и с апреля 2010 года был министром информатизации и связи РТ. 21 мая 2012 года выходца из Татарии назначили министром связи и массовых коммуникаций РФ.

Президентство: оснований для вмешательства прокуратуры нет

И снова вопрос «президентства», а точнее, наименования высшей должности исполнительного органа власти, появился в информационной повестке региона. На прошлой неделе набережночелнинскому депутату Сергею Яковлеву пришёл ответ на его ранее поданное заявление, в котором он требовал проверить законность наименования должности «президент Татарстана» и обязать региональных депутатов привести конституцию РТ в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применения названия главы региона «президент».

A.Savin, Wikimedia Commons Президентский дворец в Казанском Кремле.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данный ответ отмечает, что прокурор Илдус Нафиков не видит оснований для прокурорских мер реагирования в вопросе переименования должности президента республики.

«Сославшись на вице-спикера Госсовета Римму Ратникову, прокурор указал, что в парламенте региона создана «экспертная рабочая группа по вопросам совершенствования конституционного регулирования», она «продолжает осуществлять сбор, анализ и экспертную оценку имеющихся к конституции Татарстана замечаний», в том числе связанных с должностью президента. Также прокурор напомнил, что в прошлом году Госсовет принял обращение к Владимиру Путину о «сохранении существующего наименования высшего должностного лица республики», попросил образовать комиссию «для выработки предложений по правовым вопросам», — уточняет издание.

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Напомним, Татария остаётся последним регионом России, где сохранено наименование должности главы субъекта Федерации, хотя ещё в 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом», и пора прекращать «парад региональных президентов».

На сессии в конце июля 2017 года Госсовет РТ действительно принял обращение к президенту РФ Владимира Путина с просьбой сохранить название должности для республики. Официального ответа депутаты не получили, но ходят слухи, что должность будет сохранены до 2020 года — конца срока Рустама Минниханова.

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Бенефис Шаймиева

Казанские СМИ сошлись во мнении, что прошедшая неделя стала настоящим бенефисом госсоветника РТ, экс-главы Татарии Минтимера Шаймиева. Первой новостью стало то, что в родной деревне госсоветника Аняково Актанышского района может быть открыт парк его имени. Сам Шаймиев эти сведения опроверг.

«На днях появилось очень много сообщений, Интернет и печатных, в отношении парка-сквера на моей Родине в Аняково, где я родился и где музей моего папы. Действительно, ко мне напросились разработчики, как она сами себя называют, «Архитектурный десант», молодые ребята — Алмаз Валиуллов и две прекрасные девушки — Айгуль и Альфия. Ну, ребятам я сказал: продолжайте работать, спасибо. Когда я их провожал, я им сказал: ребята, главное, с главой администрации Актаныша нам надо согласовать, с руководителем органов местного самоуправления села Поисево и Аняково. Потом приедем, посмотрим и будем решать», — процитировало Минтимера Шаймиева издание «Татар-информ».

Sha-vakil Минтимер Шаймиев

А вот сведения о награждении бывшего главы Татарии высокой журналистской наградой республики оказалось не слухами, а правдой. Он был отмечен в номинации «Признание» как публичная личность, которая весь год находилась в центре внимания СМИ, и получил премию «Хрустальное перо» как лучший ньюсмейкер 2018 года.

Порка министерств и министров

16 мая в Казани прошло заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Для некоторых чиновников оно обернулось форменной поркой со стороны главы региона.

Рустам Минниханов призвал чиновников всех уровней помнить, что «контроль доходов и расходов наряду с недопущением конфликта интересов — важная мера по профилактике коррупции».

"В прошлом году были наказаны девять лиц, замещающих должности на уровне министров, вице-премьеров. К ответственности привлечено 370 государственных и муниципальных служащих. Основная часть — это технические недоработки, юридически неправильно оформленные документы», — уточнил он, добавив, что за год прокуратурой «пресечено порядка 2,5 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, в числе которых 980 — при предоставлении сведений о доходах».

Минниханов добавил, что «сам факт наличия такого значительного числа правонарушений говорит о серьёзной недоработке государственных органов и муниципальных органов власти».

Глава региона также отметил, что считает наиболее проблемными «преступления с госзакупками, распоряжения с государственной и муниципальной собственностью, нарушения в части проведения аукционы».

"В результате бюджет недополучает средства, которые приходится брать из других источников. В ущерб новым проектам. В конечном итоге мы имеем рост числа преступлений и социальной напряжённости. Здесь как никогда актуально правило — начинать надо с себя. Однако обстоятельства, когда преступление стало возможным, в исполнительных органах власти рассматриваются формально. Меры по профилактике коррупции в необходимых объёмах не принимаются. Особенно это касается следующих министерств — министерства здравоохранения РТ, министерства образования и науки РТ, аппарата кабинета министров РТ, Балтасинского, Рыбнослободского, Тукаевского муниципальных районов», — резюмировал Рустам Минниханов.

Здание Министерства образования и науки Республики Татарстан

Напомним, внимание к образовательному ведомству между тем сейчас привлечено и скандалом в «Лаишевской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья». Здесь директор подозревается в мошенничестве, а точнее, в хищении денежных средств из школы-интерната. Следователи считают, что в мае-июле 2017 года директор предоставила помещения школы для детского летнего лагеря из расчёта стоимости 7700 рублей с одного ребёнка за смену, но полученные 1,155 млн рублей «на счёт школы-интерната не перевела». Расследование дела продолжается, но оно уже получило большой резонанс.

Министерство здравоохранения РТ на совещании вспомнили также не зря. На мероприятии впервые прозвучало, по какой причине ушёл в отставку бывший министр Адель Вафин. Об этом рассказал начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

«Бывший министр здравоохранения длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете. Это происходило в ущерб основной деятельности. Более того, экс-министр принял на руководимую кафедру своих подчинённых из министерства и подписывал им табели учёта рабочего времени. Помимо этого, в мае 2015 года создал при себе конкурсную комиссию по отбору претендентов для зачисления в Казанский медуниверситет по программе целевой кафедральной подготовки. Комиссия рассматривала предложения районов и определяла будущих абитуриентов. Мало того, что этим были нарушены требования законодательства, так ещё на учёбу абитуриенты отбирались по коррупционным мотивам. Мы обнаружили несколько студентов, зачисленных по рекомендации министерства, с баллами намного ниже, чем у других претендентов, но зато с влиятельными родственникам», — сделал сенсационное заявление Бадрутдинов и припечатал собравшихся, заявив, что коррупция по своей сути, прежде всего, «это разложение власти, поражение самого порядка общественных отношений и морали».

Напомним, министр здравоохранения РТ Адель Вафин подал в отставку в середине февраля 2018 года. Ему на смену пришёл Марат Садыков, ранее работавший главным врачом одной из казанских больниц. Уходу Вафина предшествовали обыски в министерстве здравоохранения Татарии, которые проходили в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. По итогам этого заместитель министра Елена Шишмарева стала фигурантом уголовного дела и была помещена под домашний арест. Спустя несколько дней после этого она погибла, следствие зафиксировало факт самоубийства. Считалось, что именно этот скандал и стал основанием для отставки Аделя Вафина. Впервые прозвучала иная версия ухода «главного медика» Татарии.

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По итогам антикоррупционного совещания Рустам Минниханов потребовал за 15 дней сформировать резолюцию с «дорожной картой», которая будет выстроена по работе в вопросах закупок, использовании земель и вопросах имущественного характера.

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Экономическая дружба Татарии и Китая

На прошлой неделе Рустам Минниханов с двухдневным визитом посетил Китай, где прошёл форум «Татарстан — Чжэцзян». Перед ним глава региона встретился с заместителем губернатора провинции Чжэцзян господином Чжу Цонзю и отметил, что дорожит «высоким уровнем отношений с Китаем», а также напомнил, что «2018-й и 2019-й объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая».

"Наша республика активно сотрудничает с китайскими партнёрами. В Пекине действует торгово-экономическое представительство, и в Казани открыто генеральное консульство Китая. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 50% (565 млн долл. США)», — отметил на открытии форума Рустам Минниханов.

Kazan.mid.ru Деловой форум Татарстан-Чжэцзян

В рамках форума также состоялось подписание соглашений «Об установлении побратимских отношений между Сабинским муниципальным районом и городом Вэнлинь» и «Об установлении побратимских отношений между Кукморским муниципальным районом и городом Юйхуань». Помимо этого, на форуме компания из Татарии ICL-КПО ВС и один из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению Hikvision подписали договор о намерениях. Продукция китайской компании активно используется в Татарии — с 2016 по 2018 годы ПАО «Таттелеком» в рамках реализации проектов «Безопасный город» и «Безопасный двор» установило свыше 11 тыс. видеокамер её производства. Рустам Минниханов предложил компании «развивать дальнейшее сотрудничество с республикой в сфере локализации производства на территории особой экономической зоны «Иннополис».

Посетив головной офис компании Alibaba, глава Татарии предложил открыть её логистический центр в республике.

«Мы готовы взаимодействовать с компанией Alibaba, в том числе по локализации производства компании на территории ОЭЗ «Иннополис» и открытию логистического центра в Татарстане», — отметил он и пригласил представителей компании Alibaba посетить республику.

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Автопроизводителям Китая Минниханов также предложил площадки в ОЭЗ «Алабуга» и в городе Набережные Челны, «где уже есть вся необходимая инфраструктура и действует привлекательный налоговый режим». Предложение было сделано в рамках посещения компании по производству автобусов King Long United Automotive Industry Co и компании XGMA, являющейся одним из крупнейших производителей погрузчиков и экскаваторов.

«Мусорный» завод: СПЧ против

Жители Казани и ближайших территорий, выражающие протест против строительства мусоросжигательного завода в Татарии, собрались в парке столицы региона, и собрались не в первый раз.

20 мая выразить своё мнение пришли свыше 600 человек. Они держали плакаты о том, что «Сжигание отходов является экологическим безумием», заявляя с других плакатов, что «Мусоросжигательные заводы — помойка на небе», «Мусоросжигание не способно решить проблему захоронения отходов».

Artemka Мусоросжигательный завод «Энергия»

Горожане по-прежнему, несмотря на заверения власти и уверения в экологичности, против строительства мусоросжигательного завода. Накануне митинга в Казань прибыла постоянная комиссия по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества.

17 мая в помещении Общественной палаты РТ члены Совета встретились с активистами. На встрече зампредседателя Совета Евгений Бобров заявил, что Совет выступает «категорически против мусоросжигания в том объёме и в том виде, в котором оно есть».

"Мы против того, что телега поставлена впереди лошади, и не приемлем, что правительством сделано. Мы все, и власти Татарстана, являемся заложниками того непродуманного и поспешного решения, которое есть. Это понимаем и мы, и вы, и они. Здесь мы все едины», — добавил он, но отметил, что потребуются усилия, чтобы изменить ситуацию.

По итогам заседания СПЧ было принято решение создать рабочую группу из числа учёных и специалистов, которая должна будет разработать по проекту предложения и предоставить их до 15 июня в Совет.

Напомним, строительство мусоросжигательного завода в Татарии является составной частью федерального проекта «Чистая страна», и решение по нему было принято пару лет назад. В июле 2017 года также был запущен пилотный проект «Энергия из отходов», в которой и включили будущий объект в республике. Более года не было ясности с местом размещения, но приоритетной площадкой заявлялась Казань, что вызвало яростный протест горожан, которые считают, что завод навредит экологии и здоровью. В апреле 2018 года стало известно, что компания, которая будет реализовывать проект, приобрела под него участок в Осиново, что недалеко от Казани и рядом с новым жилым микрорайоном. К протестующим горожанам присоединились жители Осиново.

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Минус один депутат

Внеочередная сессия депутатов Казанской городской думы на неделе была одной из самых коротких. В рамках неё рассмотрели два основных вопроса.

Первый из них — это одобрение кандидатов в участковые избирательные комиссии.

«В связи с истечением пятилетнего срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных в 2013 году, в настоящее время формируются составы на новый срок полномочий — 2018−2023 годы. Постановлением Центризбиркома Республики Татарстан определён срок приёма предложений по формированию участковых избирательных комиссий до 17 мая», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Kzn.ru Казанская городская дума

На сессии предложено было 849 кандидатов, из которых 426 с правом решающего голоса. Все кандидаты были одобрены, большая часть из них — люди с высшим образованием.

Помимо этого, депутаты приняли отставку своего коллеги Дмитрия Анисимова. Он сложил полномочия по собственному желанию, так как 14 мая его назначили главой комитета ЖКХ исполкома города, а эта должность с депутатским мандатом несовместима.

Выселение со скандалом

История с аварийным жильём, выкупная цена на которое настолько низка в Татарии, что выплаченной суммы не хватает даже на комнату, получила скандальное продолжение в Альметьевске 14 мая.

«К аварийному дому по адресу Белоглазова, 111 нагрянули судебные приставы, с требованием к последним жителям покинуть свои квартиры. С восьми утра около полсотни человек — приставы, полицейские и обычные рабочие, попытались пройти в квартиры, чтобы выносить вещи. Всего в доме шесть квартир с несогласными на такое «переселение». Вначале жители не впускали этих людей в подъезды, но в конечном итоге они прорвались. Одну из самых активных жительниц, Елену Голякову, и еще нескольких активистов Альметьевска, которые пришли помочь людям отстоять свои права, под видом того, что надо подписать заявление, увезли в отделение полиции. Они сопротивлялись больше всех», — рассказал ИА REGNUM один из очевидцев.

Переселяться из аварийного дома жители не хотят не из принципа, а потому что предложенных 11 тысяч 22 рублей за квадратный метр общей площади в качестве компенсации не хватит даже на приобретение комнаты.

«В начале 2013 года аварийщикам Альметьевска местные власти пообещали компенсацию в 20 700 рублей за квадратный метр. А новые квартиры от Государственного жилищного фонда тогда стоили из расчёта 27 тысяч за квадрат. Однако потом эта цифра упала до 11 тысяч, а власти уже даже и не вспоминают, что когда-то обещали больше», — пишет издание Idel.Реалии.

Дом оставался единственным не расселённым, хотя по документам в нём уже никто не живёт, но по факту жильцы до 14 мая на Белоглазова, 111 были.

Издание «Рупор Москвы» отметило, что «жители регулярно оплачивали услуги ЖКХ, в том числе платили за проведение текущего и капитального ремонта», а затем суд принял решение о выкупе по низкой цене.

«Это примерно по 400−500 т.р., после чего предложили взять в ипотеку новые квартиры по ул. Галеева д. 31, и доплачивать еще 1,5—2 млн. рублей из своего кармана. У людей просто нет денег, иначе бы они уже давно не жили в таком аварийном доме. Многие из них получили свои квартиры в наследство от родителей, а не купили. И другого жилья они не имеют», — уточнило издание.

Пресс-служба исполкома Альметьевска прокомментировала ситуацию казанским СМИ, позиция была изложена в правительственном издании «Татар-информ», где сообщалось, что дом «был признан непригодным и опасным для проживания постановлением исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 23.12.2008 года № 3375». В пресс-службе добавили, что «выселение граждан из аварийного жилья сегодня является срочной и вынужденной мерой, которая не противоречит законодательству».

Дом по улице Галеева

Переезжать в дом в новом микрорайоне «Алсу» на улице Галеева, 31 жители принудительно расселённых квартир не хотят, потому что, по их словам, там нет газа и света, работает только канализация.

Напомним, подобная ситуация с низкой выкупной ценой и нежеланием жителей выселяться в неизвестность есть не только в Альметьевске, но и в Зеленодольске, Чистополе. Повышать выкупную стоимость власти не планируют в ближайшее время. В Зеленодольске жители домов, которых 31 декабря 2011 года в программу попало 300, обжалуют сам факт внесения в реестр. Уже отменены решения по 100 домам, с них снят статус аварийных.

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Огненный рейс: со сроком не согласна

Одновременно с попыткой защиты водителя автобуса Александра И., в аварии которого погибли 14 человек, оспорить решение суда, начали поступать гражданские иски от родственников погибших. Мать погибшей из Самары требует с компании-автовладельца «Евразийская корпорация автовокзалов» и водителя 50 млн рублей компенсации морального вреда. На прошлой неделе в Верховном суде РТ истица попыталась оспорить мягкий, на её взгляд, приговор водителю.

Решением Заинского городского суда от 15 февраля 2018 года водителя «огненного рейса» отправили на 4,5 года в колонию-поселение, но прокуратура сочла приговор мягким и потребовала заменить поселение — общим режимом, сам осуждённый, не признающий вины, просит отменить приговор, а мать одной из погибших настаивает на чрезмерной мягкости приговора и к тому же предъявила гражданский иск.

EDDIE Неоплан

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 июля 2017 года вблизи Заинска (Татария). Междугородний автобус «Неоплан» врезался в грузовик «МАН», шедший на жёсткой сцепке на буксире у КамАЗа. У автобуса вырвало колесо, после чего он завалился на бок и загорелся. Двери оказались заблокированы, а люди попали в «огненную ловушку». Помимо двух водителей, в аварии выжили 15 человек.

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Во время слушаний жалобы на решение первой инстанции осужденный водитель заявил, что за 35 лет работы на пассажирском транспорте ни разу не нарушил правила и трудовую дисциплину. Виновным себя он не считает, а вину возлагает на водителя, который буксировал грузовик «МАН».

16 мая 2018 года Верховный суд Татарии отклонил апелляционную жалобу и решение первой инстанции оставил в силе. Защита водителя планирует подать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Дело о страховке

Дело председателя Федерации профсоюзов Татарии Татьяны Водопьяновой получило продолжение на этой неделе. 63-летнюю Водопьянову, подозреваемую в коммерческом подкупе и ущербе на сумму 3 млн рублей, до конца июня 2018 года отправили под домашний арест.

Bakirovo.com Санаторий Бакирово

Напомним, она подозревается в том, что в 2009—2014 годы вынудила главного врача подведомственного санатория «Бакирово» заключать на её имя договоры страхования жизни на сумму 500 тыс. рублей. Страховая сумма после завершения договора, по мнению следствия, поступала на личный счёт Водопьяновой.

«Со слов осведомлённых сотрудников правоохранительных органов, ещё вчера силовики намеревались просить о водворении 63-летней дамы в СИЗО. А передумали, говорят, когда та в очередной раз поменяла показания и вновь признала вину. Забегая вперёд, отметим, что эта информация подтвердилась на суде, где защита и сама Водопьянова не стали возражать против домашнего ареста», — пишет издание «Реальное время», предрекая новые эпизоды в деле председателя Федерации.

При домашнем аресте Водопьяновой разрешили покидать квартиру на срок не более трёх часов, исключая случаи обращения к врачу. Под запрет попали встречи со знакомыми, интернет и использование телефона. Расследование уголовного дела, в котором Татьяна Водопьянова сначала написала явку с повинной, а потом отказалась от неё, продолжается.

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Судейский иммунитет

В судейском сообществе скандал — в квалификационную коллегию поступило новое представление от главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В этот раз коллегия дала добро на возбуждение уголовного дела в отношении мировой судьи Кировского района Казани Эльмиры Зиганшиной, занимающей свой пост с ноября 2013 года. Ей вменяется семь эпизодов по статье, связанной с посредничеством в получении взятки, и покушение на преступление.

Ранее коллегия отказалась удовлетворить такое же представление в отношении двух районных судей, одна из которых позднее была уволена по представлению председателя Верховного суда РТ, а другая ушла по собственному желанию.

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Оборотень в погонах

18 мая Следственный комитет СУ РФ по РТ возбудил уголовное дело в отношении жителя Буинска и теперь уже бывшего инспектора ДПС. 38-летний бизнесмен и 27-летний экс-полицейский подозреваются сразу в двух уголовных преступлениях — похищение человека и вымогательство (в зависимости от роли каждого).

Petr Magera Инспектор ДПС

Следователи отмечают, что происшествие случилось ещё 28 апреля 2018 года, но о нём стало известно лишь на прошлой неделе. Подозреваемые после посещения развлекательного заведения находились в состоянии алкогольного опьянения. Они «стали приставать к 29-летнему местному жителю, в связи с его вызывающей, на их взгляд походкой». Пояснения мужчины, что он лишь недавно перенёс операцию на позвоночник, не повлияли на намерения подозреваемых. Они избили мужчину, «усадили в автомобиль и отвезли за город».

"Здесь, продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей за то, что, пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку. При этом злоумышленники одели на мужчину наручники и, обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров. В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования, после чего его отвезли в город», — отмечает следственный комитет.

Оба подозреваемых помещены под стражу, следователи продолжают расследование.

Огласку в СМИ этому делу придал сам пострадавший, который опасался мести. Сотрудник ДПС, по информации издания «Реальное время», в начале мая был уволен «за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

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