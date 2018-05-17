Чиновники Татарии допустили 980 нарушений в декларациях о доходах

Казань, , 11:23 — REGNUM В Татарии за 2017 год при предоставлении деклараций о доходах законодательство нарушали 980 раз, а в сфере противодействия коррупции надзорные ведомства выявили около 2,5 тыс. нарушений. Такие данные глава региона Рустам Минниханов озвучил на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, уточнив, что «все это негативно влияет на имидж республики и доверие к власти». Правоохранительные органы за прошлый год выявили свыше 800 преступлений коррупционной направленности, что на 600 меньше, чем по итогам 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратурой за 2017 год было внесено около 900 представлений, а к административной ответственности привлекли 60 человек. Всего же в сфере противодействия коррупции надзорные и правоохранительные органы выявили около 250 тыс. нарушений, взыскав 112 млн рублей штрафов и восстановив в бюджете порядка 270 млн рублей.

«В прошлом году были наказаны девять лиц, замещающих должности на уровне министров, вице-премьеров. К ответственности привлечено 370 государственных и муниципальных служащих. Основная часть — это технические недоработки, юридически неправильно оформленные документы», — заявил Рустам Минниханов, комментируя вопрос подачи деклараций о доходах, добавив, что нужно «избегать создания подобных ситуаций».

Большой объём нарушений отмечен и в сфере государственных закупок.

Глава Татарии отметил, что «меры по профилактике коррупции в необходимых объёмах не принимаются» и особо заметил, что это «касается следующих министерств — министерства здравоохранения РТ, министерства образования и науки РТ, аппарата кабинета министров РТ, Балтасинского, Рыбнослободского, Тукаевского муниципальных районов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2018 года замруководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова заявила, что 18 государственных служащих не стали отчитываться о доходах и уволились с мест службы. Она добавила, что речь идёт о районах. Кроме того, по её словам, в декларациях 37 чиновников, среди которых девять министров, в том числе уже неработающих в правительстве республики, были допущены технические ошибки.

Напомним, с 2018 года Рустам Минниханов лично анализирует декларации о доходах районных и республиканских чиновников.

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