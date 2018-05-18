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Компании Alibaba предложили локализовать производство в Иннополисе

Экономика

«В первом вновь построенном в РФ городе Иннополисе мы создали инфраструктуру мирового уровня»

Пекин, 18 мая 2018, 10:29 — REGNUM  Китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции, может локализовать производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) Иннополис. С такой инициативой обратился глава Татарии Рустам Минниханов к руководству компании в рамках визита в Китай, сообщает пресс-служба правительства Татарии.

«В первом вновь построенном в РФ городе Иннополисе мы создали инфраструктуру мирового уровня, — сказал Минниханов. — По итогам 2017 г. на территории ОЭЗ «Иннополис» зарегистрированы свыше 60 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций порядка 11 млрд рублей».

По его словам, власти Татарии готовы взаимодействовать с руководством компании Alibaba, в том числе по локализации производства компании на территории ОЭЗ Иннополис.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, китайская компания Alibaba является одним из пионеров в области искусственного интеллекта и облачных сервисов. Компания имеет широкий спектр интересов: от онлайн-торговли, до технологий беспилотного управления транспортом.

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