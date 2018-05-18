В Татарии экс-сотрудник ГИБДД с подельником избили инвалида

Буинск, Татария, , 11:29 — REGNUM В Татарии бывший инспектор ГИБДД со своим знакомым похитил молодого мужчину-инвалида и вымогал у него деньги, сообщает региональный главк СКР.

По версии следствия, бывший инспектор ДПС с подельником стали приставать к 29-летнему жителю Буинска в связи с его «вызывающей, на их взгляд, походкой». Его избили и, усадив в автомобиль, отвезли за город.

Там мужчину, перенесшего операцию на позвоночнике, продолжили избивать и потребовали выкуп в 15 тыс. рублей. Вымогая деньги, подельники надели на свою жертву наручники.

Потерпевший был вынужден согласиться на их требования, после чего его отвезли в город. Затем он обратился в полицию.

В отношении экс-полицейского и его подельника возбуждено дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Они находятся под стражей.