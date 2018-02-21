«Наши чиновники хуже фашистов»: аварийщики Татарии в безвыходной ситуации

Казань, , 07:37 — REGNUM В День защитников Отечества в Казани будут митинговать. Жильцы аварийного фонда из разных городов республики выйдут 23 февраля 2018 года на площадь Г. Тукая, чтобы потребовать возбуждения уголовных дел в отношении чиновников из межведомственных «аварийных» комиссий, поднятия выкупной цены почти в три раза, а также защиты своих прав. Эти требования содержатся в предварительной резолюции митинга, но являются не единственными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на заявления региональных властей об успешном выполнении программы расселения аварийного фонда, в ряде городов уже более трёх лет есть проблемы, которые власти предпочитает не замечать. Жильцы признанных аварийными домов в Чистополе, Зеленодольске, Альметьевске и других городах Татарии уже несколько лет пытаются защитить свои права в судах, но пока безуспешно.

Одна из крупных проблем — это размер предлагаемой выкупной цены за квадратный метр расселяемого жилья, который более чем в три раза ниже рыночной цены. Таким образом, согласившись на предлагаемые 11 022 рубля за кв. м., жильцы некогда благоустроенных квартир смогут приобрести разве что комнату в коммуналке. В безвыходной ситуации также оказались пенсионеры, многодетные и одинокие родители, а также другие социально незащищенные слои населения, у которых нет накоплений на доплаты. Среди пострадавших и многодетная мать, воспитывающая одна троих детей. Её квартиру, купленную в ипотеку за 1,248 млн рублей, предложили выкупить за 542,2 тыс. рублей. Приобрести за предложенную сумму другую квартиру женщина не сможет, но суды встают на сторону местных властей — ведь выкупная цена, назначенная шесть лет назад, утверждена республиканским нормативным актом. В схожей ситуации оказались сотни семей республики. Свою борьбу они ведут в судах, а также пытаются привлечь внимание властей через петиции, открытые письма и пикеты.

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Под петицией на сегодня подписались почти 400 человек, сбор подписей продолжается.

По словам автора петиции, изначально в 2013 году чиновники обещали, что «цена выкупа аварийного жилья у собственников будет установлена в размере 20 700 руб./кв. м жилья, и что за предоставляемые квартиры, которые, естественно, стоят дороже аварийного жилья, собственники должны будут доплачивать из расчёта 27 000 руб./кв. м».

«В «помощь» не имеющим достаточно средств, чтобы оплатить эту разницу, власти благосклонно «предлагали» взять ипотеку. Проживающие в аварийных домах люди хоть и с трудом, но могли бы доплатить эту разницу по предлагаемой, так называемой «соципотеке». В некоторых муниципалитетах Татарстана, торопясь «обрадовать» аварийщиков, чиновники даже начали рассылать договора, в которых была означена именно вышеупомянутая цена выкупа, — отмечается в обращении. — Несмотря на все эти федеральные законы, на совещании в кабинете министров Республики Татарстан 25.12.2013 г. (протокол № ИХ-12−378), было решено выкупать аварийное жилье у граждан — собственников помещений из расчёта до 11 022 руб./кв.м, то есть цена выкупа была уменьшена практически в 2 раза! Это решение, по-видимому, было преподнесено аварийщикам в качестве новогоднего «подарка». По неподтверждённой информации, некоторые из ответственных лиц муниципальных районов были в шоке, побывав на этом совещании».

Отметим, с 2013 года размер выкупной цены по многим городам региона не изменялся, несмотря на то, что рыночные цены на жильё в них уже давно существенно выросли.

«Я нахожусь в подобной ситуации. Меня вынудили продать свое аварийное жилье за 11 022 рубля за кв. м, заплатив только за жилую комнату, без учёта общей площади. И заставляют купить себе жилье за городом по 37 000 руб. за кв. м + проценты за заем. Мой ежемесячный платеж по ипотеке + квартплата больше моей зарплаты на 3000 рублей», — пишет Светлана Д.

«Я в такой же ситуации с ребёнком, беспредел полный», «это уму непостижимо, выгонять из собственного жилья стариков, детей. И почему все это допускают и органы опеки?», «Я пенсионерка, сама в такой ситуации. В любой момент придут приставы и выкинут меня на улицу. Наши чиновники хуже фашистов!» — возмущены жители республики.

«Суды назначают якобы независимые экспертизы, которые, обследуя и оценивая конкретные квартиры в аварийных домах, устанавливают еще меньшую выкупную стоимость. А ведь многие дома и вовсе не являются аварийными! Независимые строительные экспертизы, проведенные за счет жильцов некоторых домов, опровергли их аварийность, но ни власти, ни суды не желают принимать во внимание этот факт», — отмечается в петиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в частности, в Зеленодольске жильцы более 100 домов смогли обжаловать их включение в программу. С них по решению судов был снят статус аварийных, так как собственники квартир смогли доказать обратное.

23 февраля 2018 года на митинге в Казани участники, которые съедутся из разных городов Татарии, примут резолюцию, в числе адресатов которой и президент РФ Владимир Путин. Его оказавшиеся заложниками программы жители региона просят о защите прав.

У главы региона Рустама Минниханова участники предстоящего публичного мероприятия требуют «внести в бюджет программы ранее изъятые из него 5 миллиардов рублей и установить компенсацию за изымаемое жильё в размере не менее 38 400 рублей за 1 м2».