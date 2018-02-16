Татария и президентство: прокурор поставил Госсовет в неудобное положение

Казань, , 06:13 — REGNUM Двусмысленная ситуация возникла с наименованием высшей должности исполнительной власти в Татарии. Прокуратура региона в ответ на депутатский запрос пишет о создании рабочей группы в Госсовете РТ по корректировке республиканской конституции, а депутаты, которые якобы и ведут эту работу, в комментариях казанским СМИ удивляются, что есть какая-то рабочая группа, и открещиваются от неё, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в своём заявлении, сделанном в открытом режиме в декабре 2017 года, депутат из Набережных Челнов Сергей Яковлев попросил генпрокурора РФ проверить законность наименования должности «президент Татарстана». И не просто проверить, а обязать Госсовет РТ, в чьей компетенции этот вопрос, привести региональную конституцию в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применения названия главы региона «президент».

Этот шаг получил широкий общественный резонанс, а ответить Яковлеву, используя казанские СМИ, попытались ряд депутатов и политиков. Наиболее яркой была реакция депутата Госсовета РТ Шакира Ягудина — председателя комитета по законности и правопорядку, заявившего, что избиратели, отдавшие в 2015 году на выборах голоса за Рустама Минниханова, отдали их «не только за конкретного кандидата, но и за должность президента». В своих выступлениях осенью 2017 года он был еще более категоричен, заявляя, что должность «президент» сохранится до конца срока Минниханова, то есть до 2020 года. Повторил он это же и в декабре 2017 года, выступая с докладом на конференции в честь 25-летия Конституции РТ.

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А 9 февраля 2018 года набережночелинский депутат Яковлев получает ответ из прокуратуры, который гласит, что «работа по приведению Конституции республики в соответствии с федеральным законодательством парламентом проводится: в целях обеспечения комплексного подхода к корректировке Конституции республики в Государственном Совете республики создана рабочая группа по разработке закона «О Конституционной комиссии Республики Татарстан».

Чем будет заниматься рабочая группа, упомянутая зампрокурора, неизвестно, но, исходя из формулировок заявления Яковлева и прокурорского резюме, что «с учётом указанных обстоятельств, оснований для мер прокурорского реагирования не имеется», вопрос «президентства» также в компетенции этой группы.

Вот что пишет в ответ на депутатский запрос заместитель прокурора республики Марат Долгов:

«Сообщаю, что наименование высшего должностного лица Республики Татарстан — президент Республики Татарстан установлено конституцией республики. С учетом положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» прокуратурой Республики Татарстан направлена информация председателю Государственного совета республики о необходимости принятия мер по приведению норм Конституции Республики Татарстан в соответствие с требованиями федерального законодательства».

Казалось бы, что вопросов нет и отказ от «президентства» дело времени, но не тут-то было. Следом за обнародованием ответа прокуратуры в казанских СМИ появляется комментарий заместителя депутата Ягудина по комитету законности и правопорядку Рафила Нугуманова. В своём ответе радио «Азалтык» он заявляет, что, «может быть, кто-то этим и занимается, но я в эту группу не вхожу» и у него «никаких документов нет». Ещё ряду СМИ неофициально различные источники из республиканского парламента говорят, что никакой группы по конституции нет, а вопрос «президентства» закрыт до 2020 года.

«Что происходит в Госсовете: прокуратура в курсе, а уважаемые люди в Госсовете нет?» — удивлён депутат Яковлев, который, судя по всему, намерен снова обратить внимание генпрокурора РФ Юрия Чайки на ситуацию.

Следует отметить, что своё заявление, в котором просил проверить законность наименования должности депутат Яковлев изначально направлял именно в Генпрокуратуру РФ, откуда его «спустили» на республиканский уровень.

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Напомним, Татария остаётся единственным регионом, где не отказались от прежнего наименования должности главы региона, хотя уже и базовый для региональной конституции договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью завершил своё действие. До августа 2017 года, пока он был в «рабочем состоянии», местные элиты кивали на него — вот, мол, по этой причине не меняем наименование, договор же есть. Но документ в итоге пролонгирован не был, и ссылаться стало не на что. Тогда в ход пошли аргументы, что это частное дело региона, как именовать руководителя.

Вокруг этого вопроса в 2017 году было сломано немало копий, и, похоже, в 2018 году конфликт продолжится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет именоваться «президентом» всем кроме главного лица государства был введён в 2010 году, а переходный этап был ограничен 1 января 2015 года. Позднее срок «перехода» продлили до 1 января 2016 года. Татария осталась в итоге единственным регионом, где не переименовали своего руководителя, цепляясь за него как символ своего квази-статуса, не желая признавать, что эпоха особого статуса ушла безвозвратно.

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