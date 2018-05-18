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Мировой судье из Казани грозит уголовное дело по восьми эпизодам

Происшествия

Следователям дали добро на возбуждение уголовного дела

Казань, 18 мая 2018, 10:46 — REGNUM  Квалификационная коллегия судей Татарии дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении мировой судьи Кировского района Казани Эльмиры Зиганшиной. В представлении за подписью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ей вменяется семь эпизодов, связанных с посредничеством в получении взятки, и покушение на преступление, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение коллегии.

Срок полномочий мирового судьи судебного участка №1 по Кировскому судебному району Казани Зиганшиной заканчивался в конце ноября 2018 года. Следователи усмотрели в действиях судьи признаки преступлений по разным частям статьи 291.1 УК РФ и ст. 30 УК РФ.

Ранее квалификационная коллегия судей отказалась «снять иммунитет» с судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Ф. и судьи Вахитовского районного суда Казани Галины А. В представлении на их имя, выписанном 18 декабря 2017 года, указывалось также посредничество во взяточничестве.

По сообщениям казанских СМИ, позднее вахитовская судья ушла в добровольную отставку, а судья Марина Ф. была лишена полномочий по представлению председателя Верховного суда Татарии Ильгиза Гилазова.

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