Прошедший 2017 год в Новгородской области запомнится множеством событий, но главным политическим итогом стала смена губернатора: 66-летний Сергей Митин оставил этот пост досрочно в феврале и явно не по собственному желанию. Новым главой региона стал 37-летний руководитель «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин.

Виктор Васнецов. Варяги. 1909

Февральский переворот

Митина отправили в отставку, с одной стороны, ожидаемо: эксперты предрекали это давно, но то, как это произошло, стало неожиданным и для самого теперь уже бывшего главы Новгородской области, руководившего ею девять с половиной лет. Новгородский губернатор попал в первую, февральскую, волну губернаторских отставок, когда буквально за пару недель своих постов лишились сразу пять глав регионов: помимо Сергея Митина, ушли в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Рязанской области Олег Ковалев и глава Карелии Александр Худилайнен.

С журналистами (а посредством СМИ и с новгородцами) Сергей Митин попрощался утром в понедельник, 13 февраля — менее чем за одну минуту. Митин заявил, что передумал баллотироваться на третий срок и ждёт от президента России Владимира Путина новых поручений. Через пять дней глава государства встретился со всеми пятью отставниками, поблагодарил их за работу, но новые поручения для Сергея Митина нашлись только осенью: благодаря новому губернатору Новгородской области Андрею Никитину он получил место в Совете Федерации РФ.

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И если отставка Митина не стала для региона большой сенсацией (её предрекали и ждали давно), то кандидатура ставленника Кремля — «молодого технократа» Андрея Никитина — удивила многих. Об «Агентстве стратегических инициатив», которым Никитин руководил вот уже шесть лет, при губернаторе Митине в Новгородской области практически ничего не слышали, в проектах АСИ регион участвовал вяло. Но уже утром 14 февраля чемпионат рабочих профессий WorldSkills, неспешно проходивший в регионе (так совпало), стал чуть ли не главной новостью в местных СМИ. А в лексиконе новгородских чиновников вместо «темпов прироста» появились «кванториумы», стратегические сессии и форсайт-навигации. Перестраиваться пришлось быстро.

Kremlin.ru Андрей Никитин

Мажор для города

Со сменой власти в Новгородской области кардинально изменилось отношение к областной столице — Великому Новгороду. Мэр города Юрий Бобрышев, которого при Сергее Митине трижды отправляли в отставку (причём один раз — успешно, так что возвращаться в кресло мэра ему пришлось через суды), на пресс-конференции по итогам 2017 года заявил: областная власть наконец-то идёт навстречу Великому Новгороду, предложения по изменению межбюджетных отношений в пользу муниципалитетов услышаны и поэтапно начинают претворяться в жизнь, а в целом год завершился «на мажорной ноте». Действительно, Андрей Никитин полностью перезагрузил отношения между региональным правительством и мэрией, сразу же договорившись работать с Бобрышевым «рука об руку».

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«Городу даётся на дороги столько, сколько нужно», — отметил Бобрышев по итогам года.

В 2017 году эта сумма составила около 600 млн рублей, в 2018 году город рассчитывает ещё почти на миллиард.

Изменившаяся система межбюджетных отношений позволит Великому Новгороду получить только в 2018 году дополнительно 288 млн рублей налогов по упрощённой системе налогообложения, а в трёхлетнем прогнозном периоде эта сумма оценивается в 1,1 млрд рублей — почти половина собственных доходов городского бюджета. С 2019 года муниципалитеты Новгородской области, в том числе Великий Новгород, начнут оставлять себе налог на прибыль от новых производств — это тоже давнее предложение Бобрышева.

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Впрочем, самой крупной несправедливости в межбюджетных отношениях в регионе — нормативов отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — реформа пока не коснулась. И в 2018 году, и на период 2019—2020 годов для города-донора он останется на прежнем уровне: 15%.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

Идеальный шторм

Новгородское бездорожье давно стало притчей во языцех, но при новом руководстве масштаб проблемы скрывать перестали. Едва прибыв в регион, Андрей Никитин поделился с журналистами: то, что он увидел вместо дорог, его шокировало. А в ходе весеннего визита в Новгородскую область президент России Владимир Путин назвал цифру: оказалось, что три четверти дорог в регионе не то что «не очень», а вообще до нормы недотягивают.

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Ситуацию усугубили затяжные дожди начала лета: в трёх районах и те дороги, что были, смыло ливнями. От потопа особенно пострадали Любытинский, Крестецкий и Окуловский районы, где размытые дороги и разрушенные мосты отрезали от «большой земли» десятки населённых пунктов. В регионе 1 июля ввели режим чрезвычайной ситуации и едва успели восстановить проезд по разрушенным дорогам, как в середине месяца новые ливневые дожди принесли новые разрушения. В целом ущерб от паводка превысил 600 млн рублей, из них большая часть пришлась на наиболее пострадавший от дождей Любытинский район.

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Помимо дорог, в Новгородской области оказались недофинансированными и здравоохранение, и образование, и многие другие сферы — под конец года в бездефицитным бюджете-2017 обнаружилась «дыра» почти на 2 млрд рублей. Залатать её помог федеральный центр. После большой пресс-конференции Владимир Путин выделил Новгородской области дополнительную дотацию в 1,1 млрд рублей. Ещё регион получил 400 млн рублей бюджетного кредита.

«Не стану лукавить: нам предстоит несколько очень непростых лет. Программу развития придётся реализовывать в условиях дефицита средств и высокой закредитованности бюджета. Причину этого бессмысленно искать в чём-то одном, виной всему — сумма факторов, своего рода «идеальный шторм», в который экономика региона попала вместе со всей страной, но пережила его, к сожалению, тяжелее, чем многие другие территории», — заявил Андрей Никитин на церемонии вступления в должность губернатора Новгородской области.

Приставку «врио» он носил семь месяцев.

Избрание «варяга»

Губернаторские выборы, хоть внешне и более конкурентные, чем выборы главы Новгородской области в 2012 году, всё же во многом их напоминали. В предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России», от которой выдвигался беспартийный Никитин, конкурент у него был только один: глава Крестецкого района Новгородской области, руководитель Ассоциации муниципальных образований региона Сергей Яковлев, во всём поддерживающий политику ставленника Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Политические оппоненты Никитина всю предвыборную кампанию акцентировали внимание на том, что он «варяг», а «варягов» новгородцы не жалуют — посмотрите, мол, на пример Митина. Но оказалось, что новгородцы готовы поверить новому «варягу» — выборы сюрпризов не принесли. На них предсказуемо не была допущена кандидат от партии «Яблоко», председатель регионального отделения партии и руководитель общественной организации «Собрание коренных новгородцев» Анна Черепанова, которая не смогла собрать в свою поддержку необходимое количество подписей муниципальных депутатов и глав. Соперник Никитина от ЛДПР — депутат Госдумы от Новгородской области Антон Морозов, которому некоторые эксперты предрекали чуть ли не выход во второй тур, — на финише оказался только третьим с 7,51% голосов. То есть на деле кандидату от «Единой России» пришлось конкурировать с КПРФ. Депутат областной думы Ольга Ефимова, не допущенная на выборы губернатора пять лет назад, в этот раз успешно преодолела муниципальный фильтр и оказалась самой сильной соперницей для врио главы региона — она получила в свою поддержку 16,17%. Андрей Никитин выиграл выборы с результатом 67,99% голосов. В абсолютных цифрах за него проголосовали 97 405 избирателей.

Что подкачало, так это явка — она составила всего 27,65%, существенно ниже, чем на губернаторских выборах 2012 года, в которых приняли участие 42,81% избирателей.

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Мы Ж новгородцы

Ещё 13 февраля 2017 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, направлявшим Андрея Никитина в Новгородскую область, новый глава региона среди приоритетов первым назвал туристическую индустрию. Для развития туризма уже в апреле создали новую структуру — туристический офис «Русь Новгородская». Возглавил её предприниматель Андрей Катаев — автор нового туристического бренда Великого Новгорода «Жива Ж Земля Новгородская» и концепции «Мы Ж Новгородцы». Вышитая буквица Ж в логотипах особо возмутила местные элиты, привыкшие к тому, что Великий Новгород называют Родиной России.

Оппозиция задалась вопросом, зачем Новгородской области новый туристический офис, ведь есть же «Красная изба» в Великом Новгороде, к тому же «Русь Новгородская» сразу потребовала бюджетного финансирования в сумме более 5 млн рублей. Скептикам пояснили: «Русь Новгородская» должна развивать туризм не только в областном центре, но и в Старой Руссе, Боровичах, Окуловке, Валдае; сделать так, чтобы культура работала на туризм (сейчас нет); координировать развитие ремёсел, формировать уникальные бренды региона и так далее и тому подобное. До конца 2017 года «Русь Новгородская» собиралась представить новую концепцию развития туризма в Новгородской области. Какую именно — широкой общественности пока не сообщили, но в течение года неоднократно возили по международным форумам и выставкам новый новгородский туристический стенд.

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Так в Новгородской области всего за несколько месяцев практически забыли про когда-то широко продвигаемый зонтичный бренд «Великий Новгород — Родина России» и утвердили в качестве официальной символики и основного туристического бренда новый брендбук «Жива земля Новгородская». Приживётся ли он на туристической карте России и мира, пока судить рано, но иногородних управленцев в команде «варяга Никитина» уже прозвали «мыЖновгородцами».

Ольга Ларина ИА REGNUM В Новгородском кремле

Министры по конкурсу

Ещё одной реформой Андрея Никитина стало изменение структуры органов исполнительной власти региона. В правительстве Новгородской области, в которое была преобразована региональная администрация при Сергее Митине на втором сроке его полномочий в 2013 году, спустя пять лет, в 2018-м, появились министерства. С региональными министрами во главе.

Необходимость реформы депутатам Новгородской областной думы новый первый вице-губернатор Новгородской области Сергей Сорокин объяснил «сменой тренда»:

«Новая команда во главе с Андреем Никитиным очень хочет поломать систему даже понятийно — эту «семибоярщину», которая тоже очень смешно выглядит. Не должно быть столько равнозначных фигур на поле, которые бы формировали его политику», — заявил Сорокин.

В итоге в правительстве Новгородской области с января 2018 года будет 13 министерств — вместо департаментов. Комитеты останутся комитетами, а два управления станут инспекциями.

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Состав новгородского «кабинета министров» пока официально не объявлен. Известно лишь, кто станет министром культуры: конкурсный отбор на пост руководителя департамента культуры и туризма в конце 2017 года прошёл новгородский автор и исполнитель Владимир Вербило (в 2014 году он был дипломантом фестиваля «Юрмала Шансон»). Помимо участия в конкурсах, Вербило успел поработать и в органах власти: возглавлял комитет культуры в Боровичском районе Новгородской области и был заместителем главы администрации Боровичского района.

По конкурсу в Новгородской области также нашли председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, а конкурс на должность руководителя департамента экономического развития результатов не дал — из 40 претендентов достойного не нашли, конкурс проведут повторно.

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Необходимость переименования руководителей новгородских департаментов в министров сам Андрей Никитин объяснил так: «Так проще работать с федералами».

«Как их назвать — министрами или начальниками департаментов — очень простой ответ: эти изменения ничего не стоят. Но что это даёт? Когда приезжает начальник областного департамента в федеральное министерство договариваться об участии в какой-то госпрограмме, его воспринимают не как руководителя регионального блока, а как начальника отдела», — сказал Никитин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Церковь Параскевы Пятницы на Торгу, Великий Новгород

Блокчейн и духовное богатство

В процессе реформы не обошлось без скандала: вместе с новыми названиями для областных органов госвласти в новгородском «Доме советов» утвердили и новую схему оплаты труда. Оклад губернатора привязали к министерскому, и так получилось, что первоначальные цифры ежегодного содержания главы региона оказались на 1 млн рублей выше, чем было в 2017 году. Никитин объяснил эти меры блокчейном: зарплаты всех специалистов регионального правительства меняются по цепочке, в привязке к расчётной величине оклада губернатора.

«Я принял решение увеличить зарплату этим специалистам, потому что у меня есть серьёзные опасения за качество управленческих решений, принимаемых людьми, получающими 20 тысяч рублей в месяц. Для того, чтобы это сделать в соответствии с законом, нам пришлось технически увеличить все оклады и привязанные к ним надбавки. А дальше я подпишу указ об уменьшении своей персональной зарплаты — это закон позволяет. Так что не беспокойтесь: богаче на этой работе я стану разве что духовно», — заявил губернатор Новгородской области.

Под конец года Андрей Никитин действительно подписал указ, которым снизил себе ранее повышенное содержание на 25%. Сколько в итоге заработает и он, и новые новгородские министры — покажут декларации.

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Ольга Ларина ИА REGNUM Кремлевский пляж, Великий Новгород

Испытательный полигон

Новшеств в 2017 году Новгородская область повидала много. Начать с того, что первым делом ещё временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин объявил серию стратегических сессий во всех районах области, где обсуждали проблемы территорий и генерировали идеи по их решению. Итог этих «мозговых штурмов» должен отразиться в новой стратегии развития региона.

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В Великом Новгороде открылся первый детский технопарк «Кванториум», но главное — в Новгородской области начала работу фабрика пилотирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Сделать регион пилотным для внедрения самых перспективных проектов НТИ Андрей Никитин предложил на заседании президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Великом Новгороде 18 июля 2017 года.

«Всё, что будет появляться в разных лабораториях страны, мы будем применять к задачам и к вызовам, которые стоят перед Новгородской областью», — сказал Андрей Никитин.

К концу года на новгородской «фабрике» тестировалось 12 проектов НТИ, среди которых — цифровая модель региона, блокчейн-технологии для лекарственного обеспечения больниц, централизованная «облачная» система хозяйственной деятельности органов власти, «умные сети», wi-fi в Новгородском кремле…

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Опорной площадкой для тестирования этих и создания новых проектов стал Новгородский государственный университет, в котором в 2017 году тоже поменяли ректора: 63-летнего Виктора Вебера, возглавлявшего вуз девять с половиной лет, сменил 39-летний Юрий Боровиков из Томского политехнического университета.

Театр — в колхоз!

Ещё одна реформа неожиданно созрела в 2017 году в новгородской культурной сфере. В октябре стало известно о создании в регионе Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА). В него решили объединить четыре учреждения культуры: Новгородскую областную филармонию им. А. С. Аренского, Новгородский областной киносервис, областной Дом народного творчества и Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского. Главной целью создания новой автономной организации, которую в регионе прозвали «культурным колхозом», стали оптимизация и экономия бюджетных средств. Открыто сопротивлялся лишь коллектив театра драмы — единственного академического театра в Новгородской области, ведущего свою историю с 1853 года.

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Были и петиции президенту, и открытые письма к губернатору, которому в итоге всё-таки удалось убедить театральную труппу, что всё к лучшему.

После встречи с главой региона актёры признались, что ранее получали искажённую информацию о реформе, а теперь убедились: театр останется театром, хоть и в составе агентства с общей, централизованной бухгалтерией. Руководить агентством будет нынешний директор областной филармонии Александр Вахрушев. В полную силу НОТКА заработает в 2018 году.

Kingfestival.ru Сцена из спектакля «Лебединое озеро» в постановке Новгородского театра для детей и молодежи «Малый»

Без политики

В канун Нового года Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» стал лауреатом 24-го театрального фестиваля «Рождественский парад» в Санкт-Петербурге. Спектакль «Лебединое озеро» режиссёра Надежды Алексеевой получил приз жюри как «Лучший спектакль экспериментального театра».

Но самой пронзительной постановкой на сцене в Великом Новгороде в 2017 году стал не спектакль, а сценическая реконструкция реальных событий — открытого суда над нацистскими военными преступниками, который в декабре 1947 года проходил в здании областной филармонии в Кремле. Спустя 70 лет те же слова звучали в этих стенах снова. Реконструкцию, сделанную силами энтузиастов в память о «советском Нюрнберге», обещают повторить 20 января 2018 года, в день 74-й годовщины освобождения Новгорода от фашистов.

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Запомнится 2017 год и фестивалем «Новгородские спасовки» — всего их было пять, но особенно выделялся фестиваль музыкальных древностей «Словиша». Звучащий мир древнего Новгорода музыкальные реконструкторы воспроизвели не только в Центре музыкальных древностей Владимира Поветкина, но и на улицах Новгорода современного.

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А к дню рождения Александра Пушкина подарком для всех новгородцев стало признание литературного таланта выпускницы кафедры журналистики Новгородского государственного университета 28-летней Кристины Гептинг. Её повесть о ВИЧ-позитивном человеке «Плюс жизнь» получила литературную премию «Лицей».

"Поздравляю всех новгородцев. У нас появился новый, большой писатель!» — написал на своей странице в Facebook после прочтения повести признанный новгородский автор, историк и писатель Виктор Смирнов.

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Главное событие, которое ожидает Новгородскую область в 2018 году, — смена власти в областной столице, Великом Новгороде. Город впервые не будет избирать мэра на прямых выборах. Кандидатуры на этот пост по конкурсу отберёт специальная комиссия, а утверждать градоначальника будут депутаты городской думы. Депутатский корпус тоже будет обновлён — у думы нынешнего созыва истекает срок полномочий. Великий Новгород вновь на пороге перемен.