Ольга Ларина, , 03:16 — REGNUM

Объявленная в Новгородской области «культурная реформа» — создание Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА) путём объединения четырёх учреждений культуры — вызвала открытый протест у одного из «оптимизируемых учреждений». Против объединения выступил коллектив Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского — единственного академического театра в Новгородской области, ведущего свою историю с 1853 года.

Что задумано

О реформе общественности стало известно в начале октября. Пресс-центр правительства Новгородской области сообщил, что в регионе появится новая автономная организация, которая объединит Новгородскую областную филармонию им. А. С. Аренского, Новгородский областной киносервис, областной Дом народного творчества и Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского. Учредитель агентства — департамент культуры и туризма Новгородской области.

Реорганизация должна быть завершена уже в 2017 году. Кроме того, что реформа проводится «для оптимизации сети государственных областных учреждений культуры и искусства» и «позволит сэкономить бюджетные средства» (конкретные суммы экономии не назывались), а также даст возможность «сформировать единое культурное пространство Новгородской области» — известно мало. СМИ выяснили, что агентство будет создано на базе Новгородской областной филармонии — именно к этому учреждению, уже имеющего статус автономного, присоединят остальные. Возглавит новый холдинг нынешний директор филармонии Александр Вахрушев.

Остальным директорам обещают сохранить их статус, но кроме этого — информации мало, а запоздалые комментарии идеологов реформы порождают новые и новые вопросы.

Ставки и люди

Исполняющий обязанности руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области Борис Зорин, комментируя реформу, заявил, что процесс реорганизации в Новгородском академическом театре драмы им. Ф. М. Достоевского не повлияет на творческий процесс, работу со зрителями и качество постановок.

«Учреждения сохранят свой профиль деятельности, основную базу и будут работать в прежнем режиме. На данный момент подготовлено новое штатное расписание, в котором предусмотрены нормы рабочей загрузки и количество персонала работников, в том числе театра драмы. Планируется изменение должностных обязанностей 45 штатных единиц театра. Но это не количество людей, а именно штатных единиц, причем некоторые из них являются вакантными, используются для внешнего совмещения. Сокращение коснется 14 человек, чьи должности будут иметь дублирующие функции», — заявил Борис Зорин.

Он отметил, что в театрально-концертном агентстве будет один административно-управленческий персонал, одна бухгалтерия и один гараж.

«Наш творческий сезон продолжается, все концертные и творческие мероприятия — это гастроли театра по области, постановка новых спектаклей, работа артистической труппы — будут реализованы в полном объёме», — подчеркнул Зорин.

Будут ли сокращения в областной филармонии, в киносервисе и Доме народного творчества — не сообщается. Неизвестно пока и то, насколько серьёзно оптимизируют их кадровый состав.

«Театральная дискриминация»

Новгородский академический театр драмы молчать не стал. Для него этот сезон уже 164-й. Реформа застала труппу в самом его разгаре. Коллектив попытался обратиться к руководству региона, написав обращение через интернет-портал для связи с властью «Вечевой колокол» к губернатору Новгородской области Андрею Никитину, но оно было отклонено. Сегодня, 31 октября, на одном из интернет-сервисов коллектив начал сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Сложившуюся ситуацию в Новгородской области называют «театральной дискриминацией».

«Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского имеет древнейшую, многовековую историю. На всю Русь гремело творчество новгородских народных лицедеев — скоморохов, получившее широкий размах в XVI веке. С 1825 года открылся первоначальный стационарный театр. С 1853 года театр в Новгороде стал постоянным. Он пережил революцию. Великая Отечественная война, начало которой труппа театра встретила на гастролях в Старой Руссе, и фашистская оккупация не прервали творческой деятельности. Он пережил сложный для всей страны период развала Советского Союза. Но смены власти в регионе и повального веяния реорганизовывать, преобразовывать и присваивать новые модные названия, чтобы было «не по-сельски», он пережить не смог», — говорится в обращении.

В театре недоумевают, почему именно филармония становится «головной» организаций. И в целом: кому и для чего это действительно нужно?

Занавес?

В департаменте культуры и туризма объясняют: объединение учреждений культуры в Новгородское областное театрально-концертное агентство «будет способствовать улучшению качества работы в сфере культуры и театрального обслуживания населения».

«Появится единый календарь культурных событий, планируется увеличить количество точек доступа продаж билетов на проводимые мероприятия, в том числе на электронных ресурсах в сети интернет, расширить рекламную кампанию. Появятся новые формы творческого предложения для новгородцев, объединённые концертные программы, в том числе на открытых сценических площадках. Все это позволит повысить эффективность взаимодействия учреждений, при этом основные формы работы будут сохранены», — цитирует департамент пресс-центр правительства Новгородской области.

Власти уверяют: творческие коллективы учреждений на себе реформу не заметят. Мол, все будут работать в тех же зданиях, под теми же вывесками, только директоры коллективов не будут озадачены решением бюрократических, «бумажных» проблем, что позволит им полностью сосредоточиться на творчестве.

Но у коллектива театра драмы всё ещё множество вопросов.

«Новогодние каникулы — время, когда культура работает и зарабатывает. Как будут в новогодние праздники проходить представления, если 29 декабря в штате не останется ни одной уборщицы, ни одного вахтёра? Придут из филармонии? В театре ликвидируется гараж, однако транспорт нужен именно нам, а не филармонии или киноцентру. Исполняя государственное задание, артисты театра имени Достоевского проводят выездные спектакли в районах, несут культуру в массы. Как теперь будут добираться артисты до районных центров, на перекладных, как в послевоенные годы, на телеге? Театр — это производство. Чтобы создать спектакль и показать его людям, каждый выполнял свой блок функций, и если из этой цепочки убрать хоть одно звено, всё начинает рушиться как карточный домик», — говорят авторы обращения к президенту.

Они также сообщают, что руководство театра, финансовая и кадровая службы готовят своё предложение по оптимизации деятельности. Но есть ли в этом смысл?

В понедельник, 30 октября, животрепещущую тему обсуждали в ток-шоу на Новгородском областном телевидении. Программа вышла с провокационным хэштегом — «#культурный колхоз». Гости эфира пытались убедить телезрителей, что от нового холдинга все только выиграют. Жаль, что объяснить все плюсы от реформы непосредственным её участникам — людям, работающим в коллективах учреждений — до сих пор пока никто из власти не удосужился.

«Не мне же встречаться с коллективами», — заметил в эфире пока ещё директор Новгородской областной филармонии Александр Вахрушев.

А у департамента культуры — учредителя нового холдинга — сейчас и руководитель с приставкой «и.о.», сам департамент, вероятно, озабочен другой реформой: с января 2018 года в новгородском правительстве появятся министерства. Очевидно, будет и министр культуры. А Новгородский областной академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского станет отделом НОТКА — как раз к своему 165-летию.

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