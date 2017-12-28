Министра госуправления Новгородской области будут искать по конкурсу

Великий Новгород, , 19:20 — REGNUM В Новгородской области 9 января будет объявлен открытый конкурсный отбор на замещение вакантной должности министра государственного управления. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-центре правительства Новгородской области.

Кроме того, 9 января будет объявлен повторный конкурс на должность руководителя департамента экономического развития — по итогам первого конкурса, который стартовал 27 октября и в котором приняло 40 кандидатов, победитель выявлен не был.

Отметим, что с 1 января 2018 года в связи с реформой правительства Новгородской области в нём уже не будет департамента экономического развития, а появится министерство инвестиционной политики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в новой структуре органов исполнительной власти региона будет создано 13 министерств, также будут созданы комитеты и инспекции.

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Напомним, ранее на открытых конкурсах в Новгородской области также искали руководителей комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, а также департамента культуры и туризма. В итоге конкурсного отбора комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области возглавит Дмитрий Графов, а министерством культуры, в которое преобразуют департамент культуры и туризма, будет руководить Владимир Вербило.

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