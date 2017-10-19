Новгородские муниципалитеты отучат работать в формате «барин дал денег»

Великий Новгород, , 18:48 — REGNUM Бюджетную систему Новгородской области скорректируют в пользу муниципалитетов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он заявил, что речь пока не идёт о пересмотре доли отчислений в муниципальные бюджеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), но уже с 2018 года в Новгородской области изменится структура отчислений в бюджеты налога по упрощённой системе налогообложения, а также налогов от новых предприятий.

По его словам, в Новгородскую областную думу внесён целый пакет законопроектов, который должен повысить качество работы властей на местах с малым и средним бизнесом. Так, уже в 2018 году область передаст на муниципальный уровень 50% налога, собираемого по упрощённой системе налогообложения. По словам новгородского губернатора, речь идёт об общей сумме в 0,5 млрд рублей, из которых 200 млн рублей, по предварительным оценкам, получит только Великий Новгород. При этом, как подчеркнул Андрей Никитин, с каждым годом уровень отчислений налога по «упрощёнке» будет повышаться: в 2019 году это будет 60%, в 2020 году — 70% и так далее до 100%.

«Что такое налог по «упрощёнке»? Это кафе, небольшие отели, ресторанчики, небольшие производства и так далее — те предприниматели, которые в большей степени зависят от муниципалитетов и которым муниципалитет может либо помочь развиваться, либо может «душить» и ограничивать. Пока эти налоги были у нас в области, мотивации у главы района заниматься развитием малого и среднего бизнеса не было — он всё равно получал субсидию. За счёт передачи налога мы дополнительно сможем передать деньги в районные бюджеты, во-вторых, у глав районов будет понимание, что от их усилий будет зависеть результат», — пояснил Никитин.

Он также добавил, что по итогам 2018 года в правительстве региона посмотрят цифры в разрезе муниципалитетов и проанализируют, почему в том или ином районе малый бизнес не развивается.

Кроме того, в Новгородской области будет создана бюджетная методика, которая позволит от вновь созданных предприятий передавать налоги на уровень муниципалитетов: в первый год это будет 80%, затем 60%, 40% и 20% (сейчас все налоги от новых производств сразу зачисляются на уровень субъекта — прим. ИА REGNUM). По мнению Никитина, такая схема позволит максимально заинтересовать районные власти в создании комфортных условий для бизнеса и открытию новых производств.

Закон по «упрощёнке», по словам новгородского губернатора, будет рассчитан на пять лет.

«Чтобы муниципалитеты могли свои доходы спрогнозировать и не принимать решения в формате «барин дал денег, и мы срочно должны их куда-то рассовать», а понимать, что на эти деньги надо планировать развитие», — отметил Андрей Никитин.

По его мнению, «субсидии — это подачки», но и без них муниципалитеты не оставят, потому что «социальные обязательства никто не отменял, а в районах есть масса накопленных проблем».

Глава региона подчеркнул, что с муниципалитетами будут заключены соглашения: они будут жёсткими и будут предполагать наличие обязательств, в том числе, связанные с сокращением чиновников, централизацией закупок и с иными региональными трендами.

Напомним, ранее о необходимости пересмотра межбюджетных отношений неоднократно заявлял мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, но прежнее руководство области не считало целесообразным менять бюджетную политику.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никитин также заявил о сокращении налоговых поступлений в бюджет области в 2017 году на сумму более 2 млрд рублей и необходимости привлечения бюджетного кредита для покрытия образовавшегося дефицита.

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