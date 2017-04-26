Бюджет смены власти: новгородские депутаты обсудили траты на «новые веяния»

Великий Новгород, , 18:18 — REGNUM Финансирование создаваемых в Новгородской области детского технопарка «Кванториум» и туристического офиса «Русь Новгородская» стали предметом бурного обсуждения на очередном заседании Новгородской областной думы сегодня, 26 апреля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поправки в региональный бюджет на 2017 год представила депутатам руководитель департамента финансов Новгородской области Елена Солдатова, но отвечать на вопросы парламентариев пришлось не только ей, но уже и членам новой команды врио губернатора региона Андрея Никитина.

Экономия на процентах

На создание в Великом Новгороде первого детского технопарка «Кванториум» в бюджете нашли 15 млн рублей, на субсидию автономной некоммерческой организации «Национальный туристический офис «Русь Новгородская» — 5,25 млн рублей. Отдельное внимание, благодаря вопросу депутата Михаила Караулова («Справедливая Россия»), было уделено компенсационным выплатам чиновникам в размере 15,5 млн рублей. Депутат поинтересовался, какие статьи бюджетных расходов пострадают после такого перераспределения средств, но, как выяснилось, деньги на эти цели изыскали в бюджете региона благодаря экономии на обслуживании госдолга.

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По словам Солдатовой, в 2017 году Новгородская область получила ещё один бюджетный кредит в размере 670 млн рублей и оформляет сейчас новое соглашение на ещё 426 млн рублей, что позволит заместить 1 миллиард коммерческого кредита и сэкономить на процентах порядка 50 млн рублей.

Кроме того, область получила из федерального бюджета 435,1 млн рублей субвенций (186 млн рублей из них пойдут на зарплаты бюджетников по «майским» указам, ещё 109 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Великом Новгороде), а общий объём доходов бюджета Новгородской области достиг 28 млрд 241 млн рублей.

«Велосипед» для развития туризма

«У нас есть «Красная изба», «Агентство развития Новгородской области», департамент культуры и туризма. И можно было бы объединить их усилия, а не создавать новую организацию и финансировать её за счёт бюджета», — высказался депутат Сергей Бусурин («Единая Россия») по поводу нового туристического офиса «Русь Новгородская». Он отметил, что обычные общественные организации, как правило, работают несколько лет, чтобы потом претендовать на гранты, а в данном случае новая структура, «прикрывшись большими людьми», сразу начинает работу за счёт бюджета Новгородской области. Под «большими людьми» Бусурин имел в виду врио губернатора региона Андрея Никитина.

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Его поддержал Михаил Караулов, отметивший, что в регионе уже есть «Агентство развития Новгородской области». «И зачем мы выделяем средства на создание организации, которая дублирует эти функции? В данной ситуации, когда очень напряжённый бюджет области, такое отношение к выделению бюджетных средств неприемлемо», — заявил он. Говоря о проекте детского технопарка «Кванториум», Караулов заметил, что «в советские времена были кружки при школах», а в Новгороде также есть офис туризма «Красная изба». «Зачем изобретать велосипед?» — возмутился депутат.

Инициатор создания нового туристического офиса, советник губернатора Новгородской области Николай Новичков заявил, что основная работа «Руси Новгородской» будет вестись за счёт внебюджетных источников. «Вы очень правильно сказали, что не нужно изобретать велосипед. Вот мы его и не изобретаем. Туристический офис есть во всех передовых туристических регионах и дестинациях мира», — ответил Новичков Караулову, отметив, что с центром туризма Великого Новгорода «Красная изба» деятельность новой структуры пересекаться не будет, а «Агентство развития Новгородской области» занимается поддержкой бизнеса и новых проектов (к слову, на его деятельность также выделили 8 млн рублей — ИА REGNUM). Новичков заявил, что в деле развития туризма, приоритет которого для региона был обозначен в том числе и президентом России Владимиром Путиным, «нужно использовать инновационные, отработанные всем миром инструменты». «Деньги, которые мы сейчас тратим, несопоставимы с теми средствами, которые может туризм приносить в бюджет Новгородской области», — заявил советник губернатора.

«Кванториум» — это не школьный кружок

Первый детский технопарк «Кванториум» планируют открыть в Великом Новгороде уже в 2017 году, к 1 сентября, запустив первые два отделения («квантума»). Чиновники правительства пояснили депутатам, что средства в размере 15 млн рублей выделяются на первоначальное создание учреждения, которое получит статус государственного, и в 2018 году будет претендовать на поддержку уже из федерального бюджета. Сейчас же на эти средства предполагается закупить необходимое оборудование — самое современное, которого точно нет в кружках при школах, о которых вспоминали депутаты Новгородской областной думы.

Сергей Феодотов («Справедливая Россия») при этом отметил, что в Новгороде во Дворце детского и юношеского творчества имени Лёни Голикова не утратили те практики, которые были в СССР. «Есть преподаватели, есть возможности. Мы сейчас хотим создать «Кванториум» с чистого листа, хотя у нас в течение 65 лет всё и так действует», — сказал депутат.

Но вице-губернатор Вероника Минина возразила: «Мы, к сожалению, отстали от многих субъектов РФ», имея в виду дополнительное образование детей.

«Дети живут и в Старорусском, и в Боровичском районе. Выражаясь медицинским термином, у нас получается отрезанная составляющая. Постоянное вливание денег только в Великий Новгород. Почему молодёжь уезжает из малых городов? В том числе потому, что не в них создаются такие технопарки», — отметил депутат Александр Кашицын («Справедливая Россия»).

Новая стратегия

Лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым заявил, что «острота обсуждаемой проблемы возникла не на пустом месте». Депутаты опасаются, как бы к новым инициативам, прикрываясь необходимостью заботы о детях, не «прилипли» определённые силы, заинтересованные только в личном обогащении. «Не получится ли так, что деньги будут просто втоптаны в грязь?» — усомнился депутат и назвал вторую, «более тривиальную причину» для опасений. «Это бедность. Потому что все социальные проблемы, в том числе указы президента, мы решали за счёт сокращения социальных льгот», — пояснил Гайдым. Он подчеркнул, что инновационные проекты, конечно, тоже нужны, но на фоне бедности населения, когда многим людям нужна поддержка сегодня и сейчас, воспринимаются неоднозначно.

Депутат Юрий Зернов («Единая Россия») вспомнил, что когда-то областная дума уже обсуждала стратегию развития региона. «Сегодня та стратегия уже похоронена, и никто не помнит, сколько затратили на неё денег и для чего она была нужна. Вновь приходящее правительство дорого обходится любому бюджету», — отметил депутат, предложив правительству области вернуться к хорошей практике прежних лет: при внесении серьёзных изменений в бюджет обсуждать их на экспертных, рабочих группах с привлечением депутатов.

Зернов вообще предлагал «не бросаться деньгами» сейчас, а начать работу по новым проектам команды нового губернатора с новым бюджетом, уже после выборов. Но партийная дисциплина победила. Большинством голосов депутаты Новгородской областной думы поддержали поправки в бюджет, а значит, в регионе появятся и новый туристский офис, и детский технопарк, а на дороги всё равно нужны миллиарды.