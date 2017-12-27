Кадастровые ошибки выявят с помощью 3D-моделей регионов

Москва, , 19:37 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавлявший рабочую группу Государственного совета по повышению инвестиционной привлекательности регионов, сегодня, 27 декабря, на заседании Госсовета заявил о проблеме надёжного территориального планирования и землепользования. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, губернатор привёл пример с запуском в Новгородской области пилотного проекта по созданию 3D-модели региона с помощью беспилотных устройств.

«Только на территории Великого Новгорода выявлено более 860 участков с неясным статусом, на которых возведены промышленные и жилые здания. Кадастровая стоимость этих участков — более 585 млн рублей. Есть участки, где жилые дома поставлены на кадастровый учёт, но фактически постройки находятся на чужой земле», — пояснил Никитин.

Он предложил актуализировать документы территориального планирования на основе единой методики и нормативной базы.

По мнению рабочей группы Госсовета, озвученному Никитиным, также нужна оцифровка документов на соответствующих федеральных информационных системах. Таким образом вся информация будет доступна гражданам, предпринимателям, инвесторам.

Андрей Никитин предложил принять на федеральном уровне в рамках программы «Цифровая экономика» решение о переводе в цифровой формат документов в сфере территориального планирования и градостроительной деятельности.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин добавил, что в Москве Росреестр сейчас начинает реализовывать проект «ещё более высокого уровня».

«Это не просто 3D-модель региона. Это построение полноценных 3D-кадастровых паспортов объектов, которые существенно будут упрощать работу с недвижимостью в столице», — пояснил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область стала пилотным регионом для внедрения проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). В «фабрику пилотирования проектов» отбираются наиболее перспективные инициативы. В их числе — проект по созданию 3D-модели региона с помощью технологий ГЛОНАСС и беспилотной аэрофотосъемки, который реализует компания «Геоскан». К 2019 году в регионе планируют выявить реестровые ошибки, устранить кадастровые нарушения и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земли. На первом этапе в результате компьютерной обработки более 200 тыс. фотоснимков, сделанных восемью беспилотниками, были созданы электронная картографическая основа и 3D-модель территорий Великого Новгорода, Старорусского и Демянского районов. Весной 2018 года работа будет продолжена.

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Если ранее в Тульской области в рамках проекта «Цифровая модель типового региона» была проведена только инвентаризация земель и выявление ошибок, то в Новгородской области цифровая модель будет развернута в большем объёме, а все данные будут размещены в открытом доступе для вовлечения жителей в процесс управления территорией. Ранее информации о кадастровых ошибках не было ни у органов власти, ни у жителей, ни у инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин провёл заседание Государственного совета, посвящённое мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

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