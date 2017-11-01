Стала известна структура нового новгородского правительства: список

Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM С 1 января 2018 года в составе правительства Новгородской области будут образованы 13 министерств, шесть комитетов и две инспекции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новая структура органов государственной власти Новгородской области опубликована в качестве приложения к указу губернатора на портале правовой информации.

Структура правительства Новгородской области (документ)

Согласно документу, в министерства будет преобразована большая часть действующих департаментов регионального правительства, кроме двух: в новой структуре нет департамента внутренней политики и департамента имущественных отношений и государственных закупок. При этом новым органом станет министерство инвестиционной политики.

Департамент по образованию и молодёжной политике и департамент по физической культуре и спорту «обменяются» полномочиями в сфере молодёжной политики: с нового года в Новгородской области будут созданы министерство образования и министерство спорта и молодёжной политики.

Департамент архитектуры и градостроительной политики станет комитетом. При этом появится министерство промышленности и торговли (сейчас есть комитет с таким же названием). Два действующих управления — Гостехнадзора и государственной охраны культурного наследия Новгородской области — станут инспекциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о новой системе органов исполнительной власти Новгородской области Новгородская областная дума приняла 25 октября. Главное в реформе — создание администрации губернатора, а также появление в структуре правительства Новгородской области министерств. Первый вице-губернатор Сергей Сорокин заявил, что система полностью меняет тренд управления регионом. Предполагается, что в ходе реформы будет сокращено от 15 до 25% ставок госслужащих.

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Напомним, в настоящее время у губернатора Новгородской области Андрея Никитина, как и у его предшественника на этом посту Сергея Митина, остаётся восемь заместителей, в том числе два первых.

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