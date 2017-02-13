Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту

Великий Новгород, , 10:16 — REGNUM



Губернатор Новгородской области Сергей Митин не будет участвовать в выборах главы региона в сентябре 2017 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление для прессы сделал сегодня, 13 февраля, сам глава региона.

«Я принял решение не участвовать в выборах губернатора Новгородской области в сентябре, заранее поставил в известность президента Российской Федерации, попросил о новых поручениях. Это мой взвешенный шаг», — заявил глава региона и поблагодарил всех новгородцев, с которыми работал все эти годы.

Слов о досрочном сложении полномочий из уст главы региона не прозвучало. На уточняющие вопросы журналистов Митин отвечать не стал.

Напомним, на посту губернатора Новгородской области Сергей Митин работал с 7 августа 2008 года. Он был назначен главой региона президентом РФ после досрочной отставки Михаила Прусака. В 2012 году Митин переизбрался на выборах, срок его полномочий в должности главы региона истекал 20 октября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Митин подготовил заявление для прессы