Материалы с тегом «Юрий Трутнев»
В Приморье назвали число пострадавших от масштабных паводков
Более 44 тыс. человек пострадали в августе в результате масштабных паводков в Приморском крае. Об этом вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил 3 сентября на совещании во Владивостоке. «Сейчас в числе пострадавших более 44 тысяч человек. Ущерб сегодня оценивается в более чем 7...
3 сентября 2023
В Приморье паводки разрушили за месяц 46 автомобильных мостов
В Приморском крае паводки разрушили за месяц 46 автомобильных мостов. Об этом 3 сентября сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания о ликвидации последствий природных катаклизмов. «Разрушено 46 мостов. Они же у кого-то на...
3 сентября 2023
Патрушев обсудил в Магадане обеспечение безопасности жителей ДФО
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 22 августа в Магадане провёл выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в ДФО. В мероприятии приняли участие вице-премьер...
22 августа 2023
Якутия предложит распространить «Дальневосточную ипотеку» на соцработников
Глава Якутии Айсен Николаев поддержал предложение жителей региона о включении в программу «Дальневосточная ипотека» социальных работников. В настоящий момент такая льгота предоставлена педагогам и медикам. «Полностью поддерживаю, что в программу «Дальневосточная ипотека» надо включить и работников...
25 июля 2023
Мишустин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл 24 июля во Владивосток для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вице-премьер осмотрит выставку форума, в ДВФУ встретится с участниками образовательной программы...
24 июля 2023
Трутнев анонсировал запуск льготной ипотеки в Арктике
Программа льготной ипотеки по ставке 2% для жителей арктических территорий может быть запущена в течение двух месяцев, заявил 21 июля вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. По его словам, в настоящее время идёт подготовка...
21 июля 2023
В Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп
Правительство Японии выразило протест в связи с поездкой на российский остров Итуруп вице-премьера России Юрия Трутнева, заявил 5 июля генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Визиты российских официальных лиц на остров Итуруп, незаконно оккупированный Россией, противоречат...
5 июля 2023
Полпред Трутнев заявил об участии десятков стран в ВЭФ-2023
Участниками Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке станут представители нескольких иностранных государств, сообщил журналистам 5 июля заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Уже сейчас...
5 июля 2023
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности на ВЭФ-2023
На совещании по теме подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ-2023) полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал, что нужно уделить особое внимание мерам безопасности из-за наличия у России недоброжелателей. «У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо...
5 июля 2023
В МИД РФ указали Японии на одну деталь о Курильских островах
Остров Итуруп принадлежит России, японским властям это пора выучить, написала 4 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. Ранее японское правительство направило РФ протест в связи с визитом вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в...
4 июля 2023
Трутнев сообщил о чиновниках, решивших участвовать в спецоперации
Победа России в специальной военной операции (СВО) является самой важной задачей для любого гражданина, и государственный служащий должен быть готов к защите Родины и отстаиванию ее независимости, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель российского президента в...
29 июня 2023
Трутнев рассказал о бизнесменах, покупающих ТОС «Солнцепёк» для СВО
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 4 мая рассказал о предпринимателях, закупающих тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» для нужд российских бойцов. Говоря о производстве вооружений для спецоперации России на Украине, он...
4 мая 2023