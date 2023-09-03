Владивосток, 3 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Более 44 тыс. человек пострадали в августе в результате масштабных паводков в Приморском крае. Об этом вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил 3 сентября на совещании во Владивостоке.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Сейчас в числе пострадавших более 44 тысяч человек. Ущерб сегодня оценивается в более чем 7 млрд рублей», — сказал Трутнев.

Он добавил, что в регионе разрушено 46 мостов, которые кто-то должен был вовремя приводить в порядок.

Трутнев подчеркнул, что нужно разобраться во всех этих деталях. Необходимо понять, какие превентивные меры нужны, чтобы впоследствии не тратить крупные бюджетные средства на компенсацию ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, в августе на Приморье обрушились сильные ливни, вызванные прохождением тайфуна «Ханун» и полярного фронта. В результате сильных паводков подтопило тысячи домов и множество дорог. В Уссурийске разрушилась дамба, шлюз которой должны были привести в рабочее состояние в течение года. С 25 августа в крае действует режим ЧС федерального характера.