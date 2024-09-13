Москва, 13 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Стоимость самолёта «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) снизилась в два раза: с 455 млн рублей до 260 млн рублей, сообщил 13 сентября вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24».

РИА Новости/Евгений Биятов

«Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолёт подешевел в два раза. Несколько дней был 455 млн рублей, стал что-то там около 260 млн рублей», — сказал он.

Также министр отметил улучшение заявленных технических характеристик самолёта. В частности, его способности садиться на короткие полосы в 350 метров, в то время как ранее требование к взлётно-посадочным полосам было 1050 метров. По его словам, самолёт должен быть безопасным, не очень дорогим и садиться на короткую полосу.

«В 2026 году он полетит в той или другой версии. Сейчас очень важно добиться того, чтобы эта версия была именно той, которая нужна людям», — сказал Трутнев.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024 потребовал ускорить создание пассажирской версии самолёта «Байкал» и в ближайшее время запустить её в серийное производство. Он отметил, что стоимость и технические характеристики этого воздушного судна должны являться конкурентоспособными, чтобы цена полётов на нём была доступна для россиян, а в ином случае эту программу необходимо субсидировать.

Глава государства уточнил, что региональный самолёт нужен для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке.

«Байкал» — легкий самолёт для использования на местных воздушных линиях. Проект начали разрабатывать осенью 2019 года, разработчик и производитель самолёта — «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА). В 2021 году модель представили на Международном авиакосмическом салоне. Первый испытательный полёт состоялся в январе 2022 года.