Владивосток, 3 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В Приморском крае паводки разрушили за месяц 46 автомобильных мостов. Об этом 3 сентября сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания о ликвидации последствий природных катаклизмов.

Пресс-служба администрации Владивостока В Приморье из-за паводка рухнул мост

«Разрушено 46 мостов. Они же у кого-то на балансе стоят? Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно», — сказал Трутнев.

Он призвал разобраться в вопросах, связанных с восстановлением региона и предупреждением чрезвычайных ситуаций.

По его словам, первая задача — помочь людям, вторая — разобраться, какие превентивные меры нужно принять, чтобы не расплачиваться миллиардами из федерального бюджета по каждому капризу природы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Приморье после сильных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Непогода нанесла региону ущерб на сумму 7 млрд рублей. Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьёзный ущерб получили сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, а также социальные объекты.

В Уссурийске 12 августа произошёл прорыв дамбы для сдерживания паводка. Из-за сильных осадков произошёл перелив воды через верх дамбы, она начала постепенно разрушаться, а затем произошёл прорыв сооружения.