Владивосток, 17 марта, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая» предали в зону спецоперации более 90 единиц автотранспорта и вооружение. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Донат Сорокин/ТАСС

«Мы в эту поездку только автотранспорта передали более 90 единиц. И весь он собран на предприятиях Дальнего Востока. Мы развиваем технологии, учимся делать новые изделия и в первую очередь оказываем помощь нашим бойцам. Работа будет продолжаться», — подчеркнул он.

Представитель президента отметил, что в рамках работы ТОР «Патриотическая» округ продолжит делать для фронта все возможное. Трутнев уточнил, что резиденты производят мотоциклы, снегоболотоходы, квадроциклы, тепловизионные прицелы и многое другое. Каждый резидент уже отправил в зону СВО несколько сотен единиц техники.

По словам Трутнева, участники спецоперации в последней поставке получили свыше 150 тепловизионных прицелов «Харон», которые изготовили в Приморье, 40 снегоболотоходов повышенной проходимости «Сокол» предприятия «Якт-сокол» и 40 электрических мотоциклов «Тимир АТ» из Якутии.

Кроме того, на фронт отправили свыше 2 тыс. FPV-дронов из Забайкальского края и 10 болтоходов «Медоед» из Бурятии. Военные также получили снайперские комплексы, гладкоствольные ружья для борьбы с вражескими дронами, приборы наблюдения и обнаружения, беспилотники, средства РЭБ, противоосколочные костюмы, боеприпасы.

25 декабря сообщалось, что «Единая Россия» отправила свыше 135 тыс. тонн помощи в зону спецоперации, в новые и прифронтовые регионы РФ. Партия доставила бойцам СВО 42 тыс. ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства РЭБ, тепловизоры, автомобили и прочее вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Народный фронт в рамках сбора «Защитникам Курской области» передал российским военным технику и оборудование, необходимые в бою. Военные, в частности, получили системы РЭБ, генераторы, дроны-камикадзе, разведывательные квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и анализаторы дронов, автомобили, бронежилеты, каски и теплую одежду.

В сентябре российские танкисты получили от волонтеров генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.