Якутск, 25 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал предложение жителей региона о включении в программу «Дальневосточная ипотека» социальных работников. В настоящий момент такая льгота предоставлена педагогам и медикам.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

«Полностью поддерживаю, что в программу «Дальневосточная ипотека» надо включить и работников социальных организаций», — подчеркнул он в ходе стратегической сессии работников социальной сферы.

Соответствующее обращение минтруд Якутии направит в кабмин РФ. Взять на контроль данный вопрос поручено правительству региона. Кроме того, данная инициатива получит развитие в рамках работы по дальневосточной ипотеке, которая ведётся под руководством полпреда ДФО Юрия Трутнева.

В 2022 году благодаря программе «Дальневосточная ипотека» в Якутии улучшили жилищные условия более 5 тысяч человек. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке под 2% годовых реализуется с 2019 года. Кредиты по программе предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту — участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, Айсен Николаев в ходе стратегической сессии работников социальной сферы отметил, что сегодня, как никогда, необходимо усилить внимание повышению качества жизни и доходов людей.

Новый Указ «О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии» глава региона подпишет в ближайшее время. Он будет способствовать выведению из зоны бедности ещё почти 70 тысяч якутян. Чтобы у них была возможность работать, развивать своё дело, создавать новые рабочие места в сфере услуг и производства, ещё большую значимость приобретёт социальный контракт.