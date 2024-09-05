Владивосток, 5 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. На IX Восточный экономический форум (ВЭФ-2024), который проходит во Владивостоке, съехалось рекордное количество участников. Об этом 5 сентября на итоговой пресс-конференции форума сообщил вице-премьер ― полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Форум, по сути дела, бьёт все рекорды. У нас 7 тыс. участников, в прошлом год было 6,3 тыс.», ― уточнил он.

Также значительно возросло число стран-участниц, отметил вице-премьер. Если в прошлом году и было 62 страны, то в 2024 году представлены 75 государств, включая 16 недружественных стран.

В рамках форума подписали более 280 соглашений, общий объём финансирования превысил 5 трлн рублей.

«Все традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион ― стратегический регион мира», ― пояснил Трутнев.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году мероприятия Восточного экономического форума проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что на последних трёх Восточных экономических форумах подписали более тысячи соглашений на сумму, превышавшую 10,5 трлн рублей.

В 2022 году на ВЭФ прибыли более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий. В число участников вошли около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний. В рамках форума подписали 296 соглашений, общая сумма которых составила 3,272 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме в 2023 году заключили 373 соглашения на сумму 3,818 трлн рублей.