Магадан, 22 августа, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 22 августа в Магадане провёл выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в ДФО.

MFA Russia/Global Look Press Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

В мероприятии приняли участие вице-премьер ― полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы дальневосточных регионов, в том числе губернатор Забайкалья Александр Осипов, а также руководство федеральных министерств и ведомств.

«Рассмотрен ряд вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уделено внимание общественной и государственной безопасности в условиях сложившейся международной обстановки», ― говорится в сообщении.

Также участники совещания подробно обсудили вопросы транспортной и энергетической безопасности востока России, меры по повышению качества жизни населения.

В этот же день состоялась рабочая встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Секретарь Совбеза обсудил с ним вопросы антитеррористической защищенности объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности жителей региона, а также социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) наращивает военное присутствие около границ России, это формирует дополнительные угрозы. Патрушев добавил, что на фоне этого самыми уязвимыми являются приграничные территории Калининградской и Псковской областей, а также Карелии.