Материалы с тегом «Ян Непомнящий»
Шахматист Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную России
Шахматист Ян Непомнящий не собирается в ближайшее время выступать за национальную сборную, причиной является его конфликт с шахматной федерацией, заявил Непомнящий в интервью «Чемпионату» 21 июля. «Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень...
21 июля 2023
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии
Российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 29 апреля в Астане. Непомнящий играл чёрными фигурами. После 90-го хода гроссмейстеры согласились на ничью. Партия продолжалась больше 6,5 часа. После 14-й...
29 апреля 2023
Непомнящий и Дин сыграли вничью в 13-й партии матча за звание чемпиона мира
Российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 27 апреля в Астане. Непомнящий играл белыми фигурами. В этой партии гроссмейстеры имели обоюдные шансы на победу, но встреча завершилась ничьей на 39-м ходу...
27 апреля 2023
Непомнящий проиграл в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
Российский шахматист Ян Непомнящий 26 апреля проиграл китайцу Дину Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Астане. Партия завершилась на 38-м ходу. Китайским гроссмейстер играл белыми фигурами и, выиграв, сравнял счёт в матче — 6:6. Следующая партия будет...
26 апреля 2023
Непомнящий и Дин сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 24 апреля в Астане. Партия завершилась на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. Счёт в противостоянии стал 6:5 в пользу Непомнящего. 12-я партия...
24 апреля 2023
Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в десятой партии матча
Матч десятой партии за мировую шахматную корону в Астане между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем окончился ничьей. Партия завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5,5:4,5. В одиннадцатой партии, которая состоится в...
23 апреля 2023
Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 9 партии матча за титул чемпиона мира
Девятая партия матча на звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем окончилась ничьей. Партия, прошедшая 21 апреля, завершилась мировым исходом на 82-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. Партия стала самой продолжительной в проходящем...
21 апреля 2023
Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в восьмой партии мирового первенства
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в восьмой партии финального матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане. Спортсмен из России играл чёрными, партия закончилась с ничейным результатом на 45-м ходу. По итогам встречи счёт в матче стал...
20 апреля 2023
Ян Непомнящий победил Дин Лижэня в седьмой партии за звание чемпиона мира
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил китайского шахматиста Дин Лижэня в седьмой партии финального матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан) с 7 апреля по 1 мая. Ян Непомнящий играл белыми фигурами, победа россиянина была зафиксирована на 37-м ходу. По...
18 апреля 2023