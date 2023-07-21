Москва, 21 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Шахматист Ян Непомнящий не собирается в ближайшее время выступать за национальную сборную, причиной является его конфликт с шахматной федерацией, заявил Непомнящий в интервью «Чемпионату» 21 июля.

Сергей Фадеичев/ТАСС Шахматист Ян Непомнящий

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал шахматист.

В мае 2023 года в матче за мировую шахматную корону Непомнящий проиграл гроссмейстеру из Китая Дин Лижэню. Поединок завершился в четвёртой партии тай-брейка, которую Непомнящий проиграл, играя белыми фигурами. Позднее он заявил, что рассчитывает вновь бороться за титул чемпиона мира.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о подготовке законопроекта, согласно которому атлет, меняющий спортивное гражданство, должен компенсировать государству те затраты, которые оно понесло на его подготовку.

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с корреспондентом ИА Регнум поддержал это предложение, отметив, что указанный порядок будет способствовать справедливости.