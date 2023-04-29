Астана, 29 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 29 апреля в Астане.

Григорий Сысоев/РИА Новости Гроссмейстер Ян Непомнящий

Непомнящий играл чёрными фигурами. После 90-го хода гроссмейстеры согласились на ничью. Партия продолжалась больше 6,5 часа.

После 14-й партии с классическим контролем времени счёт в матче стал 7:7. Таким образом, новый чемпион мира определится на тай-брейке, который пройдёт 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча. До этого в предыдущих трёх партиях была также зафиксирована ничья.