Нью-Йорк, США, 1 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, что принял предложение норвежца Магнуса Карлсена разделить победу на чемпионате мира по блицу, потому что игровой день был очень изнурительным. Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира.

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press Ян Непомнящий

Шахматисты сошлись в финале турнира, где сыграли семь партий, так и не позволивших выявить победителя. Тогда Карлсен предложил россиянину разделить первое место. В итоге FIDE одобрила это решение, что стало первым таким случаем в её истории.

«Было, безусловно, нелегко. Мы недавно играли в финале в Норвегии, ситуация была примерно похожей. Я начал с поражения, тогда было шесть партий, но совершить камбэк было очень сложно. Мне кажется, у меня и в Осло были шансы, поэтому я не был настроен совсем уж пессимистично. Безусловно, это был не лучший старт, но, когда мне выпадали шансы, я пытался ими воспользоваться. Это блиц, случиться может всякое. Мне уже приходилось отыгрываться в матче против Уэсли Со, а Магнусу — в игре с Хансом Ниманном. Это был долгий и изнуряющий день для всех», — отметил игрок.

Непомнящий также уточнил, что на олимпиаде в Токио также был случай, когда первое место разделили двое шахматистов, однако лично ему такое решение пришлось не по душе. Гроссмейстер предположил, что после этого случая FIDE введут новые правила выявления победителя для таких ситуаций.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский заявил, что было очень сложно принять решение о разделе победы. Такие решения всегда для кого-то будут правильными, а для кого-то нет, добавил он.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал решение FIDE и назвал его абсурдным. Шахматист отметил, что у него в целом сложились максимально странные впечатления от чемпионатов мира по рапиду и блицу.

1 января президент России Владимир Путин поздравил Непомнящего с победой и похвалил его за недюжинную выдержку и твёрдый настрой на победу.