Москва, 1 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российского гроссмейстера Яна Непомнящего, занявшего первое место на чемпионате мира по блицу, который проходил в Нью-Йорке. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Andrey Titov/Global Look Press Ян Непомнящий

«Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твёрдый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почётное звание с опытнейшим шахматистом Магнусом Карлсеном. Молодец!» — указано в документе.

Российский лидер также пожелал Непомнящему здоровья и новых спортивных достижений в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, шахматисты сошлись в финале турнира, где сыграли семь партий, так и не позволивших выявить победителя. Тогда Карлсен предложил россиянину разделить первое место. В итоге FIDE одобрила это решение, что стало первым таким случаем.

29 декабря 18-летний шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

Вскоре Путин поздравил Мурзина с победой. По словам главы государства, также отрадно осознавать, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены. Он пожелал шахматистам новых достижений и поздравил с наступающим Новым годом.