Астана, 24 апреля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 24 апреля в Астане.

Кадр из видео с канала: ChessMaster Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.

Партия завершилась на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами.

Счёт в противостоянии стал 6:5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля, Непомнящий будет играть чёрными.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем. До этого две предыдущие партии — восьмая и девятая — также завершились вничью.

В матче за мировую шахматную корону российский гроссмейстер, который выиграл турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, но норвежец не захотел защищать титул. Тогда его заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Матч состоит из 14 партий. Победитель может определиться и досрочно, если один из игроков наберёт 7,5 очка раньше 14-й партии. При равенстве очков чемпион будет определён на тай-брейке, который состоится 30 апреля.

Непомнящий играет в матче за звание чемпиона мира во второй раз. В 2021 году он проиграл Карлсену со счетом 3,5:7,5.