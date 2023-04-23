Астана, 23 апреля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Матч десятой партии за мировую шахматную корону в Астане между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем окончился ничьей.

Григорий Сысоев/РИА Новости Гроссмейстеры Дин Лижэнь и Ян Непомнящий

Партия завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5,5:4,5.

В одиннадцатой партии, которая состоится в понедельник, 24 апреля, российский гроссмейстер будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Напомним, предыдущие партии — восьмая и девятая — также закончились ничьей.