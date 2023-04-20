Астана, 20 апреля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в восьмой партии финального матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

Григорий Сысоев/РИА Новости Слева направо: гроссмейстеры Дин Лижэнь (Китай) и Ян Непомнящий (Россия)

Спортсмен из России играл чёрными, партия закончилась с ничейным результатом на 45-м ходу. По итогам встречи счёт в матче стал 4,5-3,5 в пользу российского гроссмейстера.

Девятая партия матча за шахматную корону состоится 20 апреля, и в ней Непомнящий будет играть белыми.

Российский шахматист стал кандидатом на звание чемпиона мира после победы в турнире претендентов в 2022 году. Его соперником оказался занявший в турнире претендентов второе место Дин Лижэнь, так как действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии отказался от защиты титула.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Непомнящий победил Дин Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира. Победа российского гроссмейстера была зафиксирована на 37-м ходу.