Материалы с тегом «Владимир Константинов»
В Крыму назвали четырёх врагов полуострова
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы превратились во врагов Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Такие, как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им...
10 марта 2024
В Крыму призвали установить личности всех причастных к энергоблокаде
В Республике Крым установят личности всех лиц, причастных к энергетической блокаде полуострова со стороны Украины. Об этом в интервью «РИА Новости» в среду, 6 марта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде...
6 марта 2024
Крым намерен взыскать с Украины за энергоблокаду 5 трлн рублей
Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит пять триллионов рублей, сообщил 25 февраля глава парламента региона Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live». «Только по сумме ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более трёх триллионов рублей. Готовится ещё иск от...
25 февраля 2024
В Крыму посчитали передачу полуострова УССР преступным актом
Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году является преступным актом, никакой целесообразности у этого решения не было, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был...
19 февраля 2024
В Крыму заявили, что Евросоюз загоняет себя в тупик из-за Украины
Евросоюз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Таким образом он прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что военные действия на Украине нарастают, в...
30 января 2024
В Крыму сравнили Борреля с персонажем из мультфильма про храброго зайца
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца. «Боррель мне стал напоминать персонажа из известного советского мультфильма...
27 января 2024
Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды
Глава киевского режима Владимир Зеленский, подписав указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», мог бы с таким же успехом предъявить претензии Киева на египетские пирамиды. Об этом заявил журналистам председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Кроме того...
новость часа
24 января 2024
В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны ценности
Германские власти должны вернуть музеям Крыма ценности, похищенные в годы фашистской оккупации. Об этом заявил 21 января глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивные данные указывают на то, что многие музейные ценности были уничтожены или вывезены оккупантами в Германию. В их числе —...
21 января 2024
В Крыму назвали распад Украины неизбежным
Украина прекратит существеннее, её распад неизбежен. Об этом 8 января заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Распад Украины неизбежен, и убеждён, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России», ―...
новость часа
8 января 2024
В Крыму заявили о готовности принять Лукашенко и Си Цзиньпина
Крым будет рад принять у себя лидеров дружественных России государств, в том числе — в рамках празднования десятой годовщины воссоединения региона с РФ. Об этом заявил 6 января глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в Крыму очень бы хотели видеть президента Белоруссии...
6 января 2024
В Крыму предрекли скорый развал Украины
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение о том, что в ближайшее время произойдёт территориальный развал Украины. «Убеждён, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл», — приводит «РИА...
новость часа
10 декабря 2023
В Крыму назвали русофобию идеологическим безумием
Нацизм и русофобия являются идеологическим безумием, к которому периодически скатывается Запад, заявил 20 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, многое в практике нацизма трудно объяснить, так и нынешняя западная русофобия тоже с трудом объяснима. «Но при этом крайне...
20 ноября 2023
В Крыму намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов
Власти Крыма намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов на полуострове. Об этом 18 ноября заявил спикер парламента республики Владимир Константинов. «Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные...
18 ноября 2023
Глава крымского парламента назвал передачу полуострова УССР кулуарной
Передачу полуострова Крым в состав Украинской ССР, которая была осуществлена в 1954 году, провели кулуарно, она незаконна и является преступлением. Об этом 5 ноября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. «Рабочей группой...
5 ноября 2023
Константинов назвал страны, которые причастны к терактам на Крымском мосту
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов выразил уверенность в причастности спецслужб трёх государств к терактам на Крымском мосту. Об этом он заявил, комментируя публикацию в газете The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что дроны...
24 октября 2023
В Крыму заявили о повышенном спросе на квартиру семьи Зеленских
Самым востребованным объектом крымской недвижимости, выставленной на торги, стала квартира семьи главы киевского режима Владимира Зеленского. Национализированная квартира в Ливадии общей площадью 119,5 квадратного метра пользуется повышенным вниманием. Об этом сообщил спикер парламента Крыма...
21 октября 2023
Имущество украинских олигархов в Крыму продадут за 1 млрд рублей
До конца года на аукционе планируется продать национализированное имущество украинских олигархов по 19 лотам. Об этом 21 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что власти полуострова планируют выручить от реализации этих объектов свыше 1 млрд рублей. «В...
21 октября 2023
В Крыму заявили о повышенном спросе на покупку квартиры семьи Зеленского
Выставленная на продажу национализированная квартира семьи лидера киевского режима Владимира Зеленского в посёлке Ливадия в Ялте пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей. Об этом 21 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Сейчас на открытых...
21 октября 2023
Глава парламента Крыма рассказал, как добиться отмены западных санкций
Западные санкции нелегитимны по своей сути и должны быть оспорены. Но добиться их отмены можно и иным способом, заявил 1 октября глава крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что все санкции, введённые в отношении России из-за Крыма, нелегитимны, так как в международном праве не...
1 октября 2023
В Крыму заявили о продолжении распада Украины
Процесс распада Украины продолжается, а заявление Владимира Зеленского о возвращении украинского государства к границам 1991 года является неуместным, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких «международно признанных...
новость часа
23 сентября 2023