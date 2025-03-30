Симферополь, 30 марта, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский исповедует нацизм и рассчитывает на поддержку сторонников идеологии. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас Зеленский исповедует нацизм, поскольку вынужден считаться с его мобилизующим эффектом. Тезис [бывшего президента США Джо] Байдена о том, что он еврей и поэтому не может быть нацистом, совершенно бредовый. Нацизм имеет не этническое происхождение, а политическое. И вот еврей Зеленский прекрасно себя чувствует в роли нациста», — отметил спикер крымского парламента в беседе с ТАСС.

Константинов добавил, что бывший президент Украины Виктор Янукович знал, что Запад раскачивает в стране нацистские и русофобские настроения, но не смог оценить всю серьёзность происходящего. Только по неофициальным данным, нацисты собирали около 30 тыс. человек в качестве своих сторонников, этого достаточно для свержения власти. К началу Майдана 2013–2014 годов нацисты были хорошо организованной структурой с политической подоплёкой. В то время украинцы пугались националистов, на них ориентировались даже не согласные с их взглядами люди, констатировал глава республиканского Госсовета.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевский режим нацистами, выкормленными для войны Европы против России. Таким образом министр в ходе своего выступления на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова охарактеризовал отношение руководителей государств Европы к нынешним украинским властям.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают пособника гитлеровцев Степана Бандеру национальным героем и символом. Зеленский рукоплещет бывшим солдатам СС, указал президент.