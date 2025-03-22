Симферополь, 22 марта, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Украинские граждане, решившиеся приехать в Крым, удивятся и не узнают полуостров после произошедших там за последние 11 лет фантастических изменений. Об этом 22 марта заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Константинов отметил, что полуострову есть что показать украинцам, которым не нужно слушать бредовые заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма, а лучше своими глазами увидеть, каким регион стал за последние 11 лет.

«Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнает полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России», — привело его слова «РИА Новости».

По словам главы парламента Крыма, полуостров представляет собой пример эффективного и динамичного развития территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 22 марта, депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал полной ерундой утверждения Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма в последние 11 лет. По его словам, полуостров «превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы».

Ранее, 20 марта, Зеленский публично солгал, заявив, что в Крыму за последние 11 лет якобы нет туризма. По его утверждению, до воссоединения Крыма на полуостров ежегодно приезжали 3 млн туристов, а теперь их туда «не завезешь».

По информации на сайте министерства курортов и туризма Крыма, только в 2024 году его посетили более 6 млн человек. В 2023 году на полуострове побывали более 5 млн туристов. Эта статистика полностью опровергает утверждения лидера киевского режима.