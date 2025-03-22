В Крыму заявили, что российский полуостров удивит украинцев
Глава крымского парламента Константинов: российский Крым удивит украинцев
Симферополь, 22 марта, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Украинские граждане, решившиеся приехать в Крым, удивятся и не узнают полуостров после произошедших там за последние 11 лет фантастических изменений. Об этом 22 марта заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что полуострову есть что показать украинцам, которым не нужно слушать бредовые заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма, а лучше своими глазами увидеть, каким регион стал за последние 11 лет.
«Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнает полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России», — привело его слова «РИА Новости».
По словам главы парламента Крыма, полуостров представляет собой пример эффективного и динамичного развития территории.
Как сообщало ИА Регнум, ранее, 22 марта, депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал полной ерундой утверждения Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма в последние 11 лет. По его словам, полуостров «превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы».
Ранее, 20 марта, Зеленский публично солгал, заявив, что в Крыму за последние 11 лет якобы нет туризма. По его утверждению, до воссоединения Крыма на полуостров ежегодно приезжали 3 млн туристов, а теперь их туда «не завезешь».
По информации на сайте министерства курортов и туризма Крыма, только в 2024 году его посетили более 6 млн человек. В 2023 году на полуострове побывали более 5 млн туристов. Эта статистика полностью опровергает утверждения лидера киевского режима.